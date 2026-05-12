Погода с характером: на Петербург идет летний зной, который закончится градом и резким похолоданием
13 мая Петербург официально заходит в лето. Синоптики обещают до +23 градусов. Это будет самый жаркий день с начала года.
Горожане наконец-то смогут снять куртки, но радоваться рано — у такой погоды есть «побочные эффекты».
Град, грозы и шквал
Вместе с аномальным теплом в город придут классические летние катаклизмы. Главный синоптик Александр Колесов предупреждает: ждите ливни, грозы и даже град.
Особенно сильно «накроет» юго-западные районы Петербурга и области. Ветер будет порывистым, так что парковать машины под деревьями или шаткими конструкциями — плохая идея.
Температурные качели
Наслаждаться жарой долго не получится. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт. В четверг погода изменится: тучи уйдут на восток области, а в Петербурге похолодает до +12…+16 градусов.
Что ждать к выходным?
Хорошая новость: арктического холода не будет. Похолодание продлится всего пару дней. Уже к выходным в город снова вернется приятное тепло. Правда, идеального неба ждать не стоит — местами возможны короткие дожди и грозы.
