Городовой / Полезное / Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пропасть в 25 тысяч и риелторы-миллионеры: почему в Петербурге учить детей не так выгодно, как продавать квартиры Город
Рис больше не варю: нашёл способ проще — без варки на плите, а получается рассыпчатым, как в ресторане Полезное
50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров Город
«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить Город
Мудрый Хайям одной фразой дал оценку человечеству: актуальность по-настоящему пугает — за 1000 лет ничего не изменилось Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу

Опубликовано: 12 мая 2026 12:10
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу
Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу
Legion-Media
Какие дни в июне будут выходными?

После длинных и многочисленных праздничных дней в мае россияне уже планируют отдых в июне.

Согласно производственному календарю, в 2026 году в этом месяце будет 9 выходных дней. Из них три дня подряд — пятница, суббота и воскресенье — придутся на День России, который будут отмечать 12 июня.

При этом четверг, 11 июня, станет сокращённым днём. Однако это не распространится на сотрудников, работающих на предприятиях непрерывного цикла — заводах, экстренных службах, в больницах, транспорте, сфере обслуживания и СМИ.

Также не стоит забывать, что в июне субботы и воскресенья выпадут на 6-7, 20-21 и 27-28 июня. Получается, что всего за месяц россияне отдохнут 9 дней.

Ранее мы писали о том, как провести праздничные выходные в Петербурге и ничего не пропустить.

Полезное