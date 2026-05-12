Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу
После длинных и многочисленных праздничных дней в мае россияне уже планируют отдых в июне.
Согласно производственному календарю, в 2026 году в этом месяце будет 9 выходных дней. Из них три дня подряд — пятница, суббота и воскресенье — придутся на День России, который будут отмечать 12 июня.
При этом четверг, 11 июня, станет сокращённым днём. Однако это не распространится на сотрудников, работающих на предприятиях непрерывного цикла — заводах, экстренных службах, в больницах, транспорте, сфере обслуживания и СМИ.
Также не стоит забывать, что в июне субботы и воскресенья выпадут на 6-7, 20-21 и 27-28 июня. Получается, что всего за месяц россияне отдохнут 9 дней.
