«Привет от бывшего»: как гол Ивана Сергеева помог «Зениту» вернуть лидерство за шаг до финиша
В чемпионате России по футболу случился резкий поворот. После 29-го тура питерский «Зенит» снова возглавил таблицу.
Еще недавно казалось, что «Краснодар» может удержать лидерство, но концовка сезона преподнесла сюрприз. Теперь судьба золотых медалей полностью в руках команды из Санкт-Петербурга.
Как «Краснодар» упустил лидерство
Южане имели отличный шанс закрепиться на первом месте, но споткнулись в Москве. Матч против «Динамо» начался для «Краснодара» хорошо: они забили первыми и вели в счете.
Однако удержать преимущество не удалось. Москвичи перевернули игру. Сначала забил лучший бомбардир «Динамо» Константин Тюкавин, а в самом конце матча победный мяч забросил бывший форвард «Зенита» Иван Сергеев.
Это поражение стало для «быков» болезненным ударом — они остались на второй строчке.
«Зенит» не прощает ошибок
Пока конкуренты теряли очки, петербуржцы уверенно сделали свою работу. В своем матче «Зенит» обыграл «Сочи». Эта победа позволила им набрать 65 очков и обойти «Краснодар», у которого осталось 63 балла.
Математика чемпионства: что нужно в последнем туре?
Развязка наступит совсем скоро — решающие матчи пройдут 17 мая. Расклад сил сейчас такой:
- «Зениту» достаточно просто не проиграть «Ростову». Даже ничья на выезде сделает их чемпионами.
- «Краснодару» нужно чудо. Им обязательно надо побеждать «Оренбург» и надеяться, что «Зенит» свой матч проиграет. Любой другой исход оставит южан с серебром.
Болельщиков ждет огненный финал. Станет ли «Зенит» снова первым или нас ждет громкая сенсация в последнем туре? Узнаем уже в эту пятницу.
Ранее «Городовой» рассказывал, как прошел матч петербуржцев и сочинцев.