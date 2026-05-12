Городовой / Город / «Привет от бывшего»: как гол Ивана Сергеева помог «Зениту» вернуть лидерство за шаг до финиша
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить Город
Мудрый Хайям одной фразой дал оценку человечеству: актуальность по-настоящему пугает — за 1000 лет ничего не изменилось Полезное
7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32 Город
222 дня тепла позади: Петербург отключает батареи Город
Грозы и жёлтый уровень опасности: какая погода ждёт россиян в ближайшую неделю Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Привет от бывшего»: как гол Ивана Сергеева помог «Зениту» вернуть лидерство за шаг до финиша

Опубликовано: 12 мая 2026 10:25
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
«Привет от бывшего»: как гол Ивана Сергеева помог «Зениту» вернуть лидерство за шаг до финиша
«Привет от бывшего»: как гол Ивана Сергеева помог «Зениту» вернуть лидерство за шаг до финиша
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургский «Зенит» удержал первое место в турнирной таблице РПЛ.

В чемпионате России по футболу случился резкий поворот. После 29-го тура питерский «Зенит» снова возглавил таблицу.

Еще недавно казалось, что «Краснодар» может удержать лидерство, но концовка сезона преподнесла сюрприз. Теперь судьба золотых медалей полностью в руках команды из Санкт-Петербурга.

Как «Краснодар» упустил лидерство

Южане имели отличный шанс закрепиться на первом месте, но споткнулись в Москве. Матч против «Динамо» начался для «Краснодара» хорошо: они забили первыми и вели в счете.

Однако удержать преимущество не удалось. Москвичи перевернули игру. Сначала забил лучший бомбардир «Динамо» Константин Тюкавин, а в самом конце матча победный мяч забросил бывший форвард «Зенита» Иван Сергеев.

Это поражение стало для «быков» болезненным ударом — они остались на второй строчке.

«Зенит» не прощает ошибок

Пока конкуренты теряли очки, петербуржцы уверенно сделали свою работу. В своем матче «Зенит» обыграл «Сочи». Эта победа позволила им набрать 65 очков и обойти «Краснодар», у которого осталось 63 балла.

Математика чемпионства: что нужно в последнем туре?

Развязка наступит совсем скоро — решающие матчи пройдут 17 мая. Расклад сил сейчас такой:

  • «Зениту» достаточно просто не проиграть «Ростову». Даже ничья на выезде сделает их чемпионами.
  • «Краснодару» нужно чудо. Им обязательно надо побеждать «Оренбург» и надеяться, что «Зенит» свой матч проиграет. Любой другой исход оставит южан с серебром.

Болельщиков ждет огненный финал. Станет ли «Зенит» снова первым или нас ждет громкая сенсация в последнем туре? Узнаем уже в эту пятницу.

Ранее «Городовой» рассказывал, как прошел матч петербуржцев и сочинцев.

Город