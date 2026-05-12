Какие российские пещеры нужно посетить каждому туристу - останетесь под впечатлением: где находятся, стоимость билета
Какие российские пещеры нужно посетить каждому туристу - останетесь под впечатлением: где находятся, стоимость билета

Опубликовано: 12 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Legion-Media
Пещеры, которые пользуются популярностью у туристов

Пещеры привлекают многих российских туристов своей загадочностью, неизведанностью. При нахождении в них возникает ощущение другой реальности. Какие пещеры стоит обязательно посетить каждому туристу?

Краснодарский край

  • Ахштырская. Пещера расположена рядом с Сочи в ущелье реки Мзымты. Тут были обнаружены следы проживания первобытных людей. Протяженность маршрута составляет 160 метров. Стоимость входа: 400 рублей при самостоятельном посещении.
  • Большая Ашиская. Пещера является комфортной для посещения, ведь здесь есть перила, подсветка. Внутри можно увидеть большие залы с образованиями в виде сталактитов. Протяженность маршрута - около 200 метров. Стоимость входа: 1000 рублей.
  • Воронцовские. Общая протяженность этих пещер составляет около 12 км. Находятся они в Сочинском национальном парке. Здесь оборудован 600-метровый маршрут. За вход придется заплатить 750 рублей, но в эту стоимость также входит экскурсия и посещение национального парка.

Алтайский край

На территории Алтайского края находятся Тавдинские пещеры. Они расположены в 10 км от курорта "Манжерок". Посещение комплекса пещер займет минимум час. Считается, что здесь проживали люди бронзового века. Стоимость входа: 500 рублей, сообщает "Т-Ж".

Республика Башкортостан

  • Аскинская ледяная. Здесь сохранились реликтовые льды, которые образовались более 20 тысяч лет назад. В пещере есть подсветка, лестницы, настилы. Стоимость входа составит 500 рублей, но стоит учесть, что сюда входит и обязательная экскурсия.
  • Киндерлинская. Эта пещера считается самой длинной на Урале. Тут можно встретить большие залы, подземные водоемы, колодцы, лабиринты. Пещера богата кальцитовыми кристалами, сталактитами, сталагмитами. Стоимость: от 6000 рублей. Место не подходит для самостоятельного посещения, поэтому присутствие профессионалов обязательно.

