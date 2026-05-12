До 40 кг с одного посаженного ведра: как ускорить созревание картофеля – и фитофтора будет не страшна
До 40 кг с одного посаженного ведра: как ускорить созревание картофеля – и фитофтора будет не страшна

Опубликовано: 12 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Простой лайфхак поможет повысить урожайность картофеля

Для обеспечения высокого урожая качественного и вкусного картофеля нужно своевременно принимать меры по защите растений от грибковых заболеваний. Делюсь лайфхаком по профилактике фитофтороза, благодаря которому получаю невероятный урожай крупных клубней.

В первую очередь, рекомендуется провести тщательное окучивание картофеля. Впоследствии следует собрать или скосить траву, сформировать из неё кучу, увлажнить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой на несколько дней. Такая процедура способствует уничтожению семян сорных растений и стимулирует развитие сенной палочки, которая эффективно противодействует грибковым инфекциям.

После этого траву следует равномерно распределить в междурядьях картофеля. Вместо воды лучше использовать раствор препарата «Фитоспорин», который является эффективным и безопасным для человека средством.

Активно применяю этот метод на своем дачном участке и собираю до 40 кг картофеля с одного посаженного ведра.

Ранее мы рассказали, как повысить урожай кабачков.

