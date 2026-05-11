Огурцам в мае – обязательно: простая подкормка увеличит урожай в 2 раза – понадобятся только эти «отходы»

Опубликовано: 11 мая 2026 21:06
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Чем подкормить тепличные огурцы

Многие садоводы активно применяют различные методы для подкормки растений, включая использование дрожжей, золы, хлеба, куриного помета и разнообразных настоев. Я же отдаю предпочтение эффективному рецепту домашней подкормки, основанному на луковой шелухе и свекле.

Для приготовления раствора беру одну свеклу и небольшое количество луковой шелухи. Заливаю их пятью литрами воды. Полученную смесь кипячу в течение одного часа. После этого раствор остужаю и настаиваю на протяжении двух-трех дней. Готовую смесь развожу чистой водой в пропорции 1:1.

Такой раствор универсален и может быть использован как для корневой, так и для внекорневой подкормки.

Эта подкормка обеспечивает отличную защиту огурцов от болезней. Она также будет полезна для других овощных культур, в частности для томатов. Рекомендую проводить подкормку три-четыре раза за сезон. Это способствует улучшению роста растений и обильному плодоношению.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьев на участке.

