Булгаковский май в Петербурге: едим по рецептам писателя и ищем портал в «нехорошую квартиру»
Булгаковский май в Петербурге: едим по рецептам писателя и ищем портал в «нехорошую квартиру»

Опубликовано: 11 мая 2026 17:49
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Russian Look
Больше двух недель продлится фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова».

Если вы любите «Мастера и Маргариту» или «Собачье сердце», то вторая половина мая в Петербурге — ваше время. С 15 по 30 число в городе пройдет фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова».

Это не просто скучные чтения. Это больше 60 событий: от театральных премьер до интерактивных прогулок. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Не только книги: еда, медицина и коммуналки

Обычно юбилеи писателей празднуют в библиотеках, но в этот раз к делу подошли с фантазией. К фестивалю присоединились больше 40 разных мест.

Самое необычное:

  • Музей Хлеба устроит экскурсию о том, как правильно есть. За основу взяли рецепты и описания обедов из книг Булгакова.
  • Военно-медицинский музей покажет писателя с другой стороны — как врача, который прошел через тяжелую практику.
  • Книжный «Фаренгейт 451» приглашает на читку рассказа «Дом 13 Эльпит-Рабкоммуна». Именно там впервые появилась та самая «нехорошая квартира».

Театральный баттл

Театралам будет из чего выбрать. Организаторы устроили настоящий марафон. Например, знаменитый «Морфий» можно будет посмотреть сразу в двух разных театрах (Ленсовета и НДТ), а потом сравнить их с фильмом Балабанова, который покажут в «Авроре».

Молодежный театр на Фонтанке подготовил подарок для тех, кто не хочет выходить из дома. Их спектакль «Дон Кихот» по пьесе Булгакова можно будет посмотреть онлайн.

Полезные факты о Булгакове и Петербурге

Мало кто знает, что хоть писатель и ассоциируется с Москвой, Петербург он очень любил.

  1. Михаил Афанасьевич часто бывал здесь у братьев и останавливался в легендарной гостинице «Астория».
  2. Именно в Ленинграде он познакомился со своей будущей женой Еленой Шиловской — прототипом Маргариты.
  3. Булгаков мечтал, чтобы его пьесы шли на сцене Александринского театра, и эта связь с городом чувствуется на фестивале.

Цена вопроса и ограничения

Фестиваль получился очень доступным. Есть события на любой кошелек:

  • Бесплатно: лекции и встречи во многих районных библиотеках.
  • Онлайн: трансляции спектаклей.
  • Возраст: будьте внимательны. Есть мероприятия 12+, а есть жесткие 18+ (особенно там, где дело касается «Морфия»).

