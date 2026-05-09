«Будет листовая масса — созреют хорошие ягоды»: как в мае заложить фундамент ведерного урожая клубники

Эксперт подчеркивает, что на наших грядках растет не клубника, а садовая земляника.

Май — решающий месяц для клубники. Именно сейчас закладывается фундамент вашего будущего урожая. Если упустить время, ягода будет мелкой и сухой.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", как сделать всё правильно и не запутаться.

Сначала важное уточнение

То, что растет у нас на грядках, по-научному называется «земляника садовая». Но для удобства мы продолжает говорить "клубника". Главное ведь не название, а полный тазик ягод в конце июня.

Главное дело в мае — защита

Первым делом, по словам эксперта, растение нужно опрыскать. Не ждите, пока появятся дырки на листьях или серый налет. Новые листочки живут всего около 60 дней.

Если их сейчас съедят вредители или погубит грибок, кормить ягоду будет некому. Подойдут любые стандартные препараты от болезней и насекомых. Опрыскивайте прямо по молодым листьям.

Зачем кормить азотом?

В мае клубнике жизненно необходим азот. Он нужен для роста мощных, сочных листьев.

Елизавета Тихонова Агроном "Для развития листовой массы, молодых листков нужен азот. Потому что сейчас она зацветет и ей понадобятся листья, чтобы выкармливать ягоды", - говорит агроном.

Запомните правило: чем больше и здоровее куст, тем крупнее будет ягода. Листья — это «кухня», которая готовит питание для плодов.

Что именно сыпать в грядку?

Идеальный вариант — нитрофоска. В ней есть всё: азот, фосфор и калий. Это базовый рацион для растения.

просто насыпьте по щепотке (примерно чайная ложка) под каждый кустик. Важно: весной переборщить с удобрениями сложно, но засыпать кусты с головой тоже не стоит.

"В нитрофоске есть и микроэлементы, они уже нужны, когда будут формироваться ягоды, потому что они все покрыты семенами. А семенам для формирования необходимы микроэлементы. А сейчас азот. Будет листовая масса — созреют хорошие ягоды", - говорит Елизавета Тихонова.

От чего зависит вкус?

Многие думают, что сладость зависит от удобрений. На самом деле, это в первую очередь особенность сорта. А еще — солнце и правильный полив.

Если дождей слишком много, ягода будет водянистой. Если солнца мало — кислой. Ваша задача в мае — вырастить мощные зеленые кусты. Всё остальное сделает природа!