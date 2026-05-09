Собственникам развязали руки: как теперь будут выписывать людей из квартир

Важные изменения коснулись прописок и контроля за счётчиками многоквартирных домов.

С 1 мая в России начали действовать обновлённые правила, связанные с регистрацией по месту жительства. Собственникам жилья теперь станет проще выписывать людей, которые давно не живут в квартире только числятся на бумаге.

Кого теперь можно выписать?

Под удар в первую очередь попадают бывшие супруги, взрослые дети, переехавшие в другой город или за границу, а также граждане, которые давно не пользуются жильём, но регистрацию не меняют. Если человек не проживает в квартире, не оплачивает коммунальные услуги и никак не участвует в содержании жилья, собственник сможет быстрее добиться его выписки через суд.

Новые правила коснутся также муниципального и служебного жилья, где регистрация напрямую связана с правом проживания. После решения суда МФЦ и миграционные органы смогут оперативнее снимать граждан с учёта.

Счётчики возьмут под контроль

Одновременно усиливается контроль за коммунальными платежами и приборами учёта. Управляющие компании теперь внимательнее проверяют, сколько человек реально проживает в квартире и вовремя ли проходят поверку счётчики воды, газа и электричества.

Если показания долго не передаются или счётчики просрочены, жильцам могут начислить плату по нормативу с повышающими коэффициентами. В итоге суммы в квитанциях могут заметно вырасти.

Аргументы вроде "в квартире никто не живёт" теперь будут проверяться гораздо жёстче. Управляющие компании и поставщики энергии получили возможность сопоставлять данные о прописанных жильцах, расходе ресурсов и задолженностях.

Эксперты советуют уже сейчас проверить регистрацию всех жильцов, актуальность документов и состояние счётчиков, чтобы позже не столкнуться с неприятными сюрпризами и лишними расходами.

Ранее мы писали о том, какие штрафы введут в мае для жильцов многоквартирных домов.