Миндаль у музея и аромат гигантских деревьев: где поймать пик цветения в Петербурге
Петербург наконец-то дождался настоящего весеннего взрыва красок. В Ботаническом саду Петра Великого сейчас настоящий ажиотаж.
Если вы хотели увидеть «ту самую» весну — сейчас идеальный момент. Поздние весенние виды вышли на пик своей красоты.
Где искать японскую эстетику?
Главный магнит для всех — это, конечно, сакура. За ней нужно идти в Японский садик или к пруду.
Но есть и секретное место: загляните в Северный двор. Там расцвела редкая махровая плакучая сакура. Её ветви буквально усыпаны цветами и свисают до самой земли. Это идеальная локация для тихих прогулок.
Не только сакура: розовая черемуха и миндаль
Многие привыкли, что черемуха бывает только белой. Но в Ботаническом саду растет настоящий эксклюзив — розовая черемуха, сообщили в пресс-службе Сада
Найти её можно за зданием Гербария или у центральной дорожки. Она не только красиво выглядит, но и пахнет просто потрясающе.
Если же вам нужны сочные кадры для фото, идите прямиком к Музею. Прямо у входа «зажегся» ярко-розовый миндаль. Рядом с ним цветет войлочная вишня — её кусты стоят будто в снегу из белых и розоватых лепестков.
Важные советы перед прогулкой
- Не откладывайте на выходные. Цветение косточковых деревьев очень хрупкое. Сильный дождь или резкий ветер могут обрушить всю эту красоту за пару часов.
- Идите на аромат. Гигантские черемухи в Японском садике сейчас пахнут так сильно, что аромат чувствуется за несколько десятков метров.
- Зарядите телефон. Фотографировать захочется буквально каждый куст.
Интересный факт: в этом году из-за капризной питерской погоды многие растения зацвели почти одновременно. Обычно они сменяют друг друга, но сейчас в саду можно увидеть всё и сразу.
