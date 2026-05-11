Миндаль у музея и аромат гигантских деревьев: где поймать пик цветения в Петербурге
Миндаль у музея и аромат гигантских деревьев: где поймать пик цветения в Петербурге

Опубликовано: 11 мая 2026 15:34
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
В Северном дворе Ботанического сада цветет махровая плакучая сакура. 

Петербург наконец-то дождался настоящего весеннего взрыва красок. В Ботаническом саду Петра Великого сейчас настоящий ажиотаж.

Если вы хотели увидеть «ту самую» весну — сейчас идеальный момент. Поздние весенние виды вышли на пик своей красоты.

Где искать японскую эстетику?

Главный магнит для всех — это, конечно, сакура. За ней нужно идти в Японский садик или к пруду.

Но есть и секретное место: загляните в Северный двор. Там расцвела редкая махровая плакучая сакура. Её ветви буквально усыпаны цветами и свисают до самой земли. Это идеальная локация для тихих прогулок.

Не только сакура: розовая черемуха и миндаль

Многие привыкли, что черемуха бывает только белой. Но в Ботаническом саду растет настоящий эксклюзив — розовая черемуха, сообщили в пресс-службе Сада

Найти её можно за зданием Гербария или у центральной дорожки. Она не только красиво выглядит, но и пахнет просто потрясающе.

Если же вам нужны сочные кадры для фото, идите прямиком к Музею. Прямо у входа «зажегся» ярко-розовый миндаль. Рядом с ним цветет войлочная вишня — её кусты стоят будто в снегу из белых и розоватых лепестков.

Важные советы перед прогулкой

  1. Не откладывайте на выходные. Цветение косточковых деревьев очень хрупкое. Сильный дождь или резкий ветер могут обрушить всю эту красоту за пару часов.
  2. Идите на аромат. Гигантские черемухи в Японском садике сейчас пахнут так сильно, что аромат чувствуется за несколько десятков метров.
  3. Зарядите телефон. Фотографировать захочется буквально каждый куст.

Интересный факт: в этом году из-за капризной питерской погоды многие растения зацвели почти одновременно. Обычно они сменяют друг друга, но сейчас в саду можно увидеть всё и сразу.

Ранее «Городовой» рассказывал, как аллергику пережить весну в Петербурге.

