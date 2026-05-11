Млечный путь на потолке и караоке: в Петербурге за 9 млн создают троллейбус-кинотеатр
В Санкт-Петербурге решили превратить обычный общественный транспорт в нечто особенное. «Горэлектротранс» планирует создать уникальный троллейбус-кинотеатр.
На разработку дизайна и внутреннее оформление потратят около 9 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Рассказываем, что это будет за чудо техники и зачем оно нужно.
Звездное небо и караоке
За основу возьмут привычную многим модель «Мегаполис» (Тролза-5265.00). Но внутри всё полностью переделают. Вместо обычных сидений и поручней там появится настоящий уютный зал.
Главная фишка — потолок. Его оформят в виде ночного неба с Млечным путем. Внутри установят мощные колонки и большой экран с высоким качеством картинки. А чтобы зрители не скучали после фильма, в систему добавят функцию караоке.
Не только развлечения, но и учеба
Троллейбус не будет просто «катать кино». Его планируют использовать как мобильный учебный класс.
- Внутри установят технику для обучения и тестов.
- Преподаватели и ученики смогут общаться через специальную систему.
- Там даже будет своя электронная библиотека.
Скорее всего, такой транспорт пригодится для просветительских программ, экскурсий и обучения новых сотрудников ведомства. Это отличный способ совместить приятное с полезным.
Откуда деньги и когда ждать?
Сейчас «Горэлектротранс» ищет подрядчика, который придумает, как всё это будет выглядеть снаружи и внутри. Заявки принимают до 18 мая. Саму мебель и оборудование предприятие предоставит из своих запасов.
Кстати, для Петербурга это не первый подобный опыт. В городе активно развивают Музей электрического транспорта, и новый «кинотроллейбус» отлично впишется в концепцию необычного Петербурга.
Большое обновление города
Петербург взялся за электротранспорт всерьез:
- Новые машины. Город закупает в лизинг 86 современных троллейбусов. На это потратят 3,6 миллиарда рублей. Первые партии приедут уже этим летом.
- Ремонт проводов. Чтобы новые троллейбусы и трамваи ездили без сбоев, нужно менять старые сети. На реконструкцию кабелей и контактов выделили 1,5 миллиарда рублей.
Цены на работы растут: еще пару лет назад такой ремонт обходился на полмиллиарда дешевле. Но власти уверены — обновлять инфраструктуру необходимо сейчас, чтобы транспорт работал как часы.
