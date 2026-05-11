Городовой / Город / Млечный путь на потолке и караоке: в Петербурге за 9 млн создают троллейбус-кинотеатр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дешево и безопасно: какие курорты заменят россиянам роскошный Дубай - восторг обеспечен Полезное
Миндаль у музея и аромат гигантских деревьев: где поймать пик цветения в Петербурге Город
Хитрый трюк с макияжем – и получаю пухлые губы без уколов: от них невозможно отвести взгляд Полезное
Запах бедности исчезнет сам: 5 ароматов, которые притянут деньги и уют в ваш дом Полезное
В Китае пельмени не варят — теперь и я жарю вкуснятину на обед: получаются хрустящие и сочные Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Млечный путь на потолке и караоке: в Петербурге за 9 млн создают троллейбус-кинотеатр

Опубликовано: 11 мая 2026 14:01
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Млечный путь на потолке и караоке: в Петербурге за 9 млн создают троллейбус-кинотеатр
Млечный путь на потолке и караоке: в Петербурге за 9 млн создают троллейбус-кинотеатр
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас ищут подрядчика для разработки дизайна троллейбуса.

В Санкт-Петербурге решили превратить обычный общественный транспорт в нечто особенное. «Горэлектротранс» планирует создать уникальный троллейбус-кинотеатр.

На разработку дизайна и внутреннее оформление потратят около 9 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Рассказываем, что это будет за чудо техники и зачем оно нужно.

Звездное небо и караоке

За основу возьмут привычную многим модель «Мегаполис» (Тролза-5265.00). Но внутри всё полностью переделают. Вместо обычных сидений и поручней там появится настоящий уютный зал.

Главная фишка — потолок. Его оформят в виде ночного неба с Млечным путем. Внутри установят мощные колонки и большой экран с высоким качеством картинки. А чтобы зрители не скучали после фильма, в систему добавят функцию караоке.

Не только развлечения, но и учеба

Троллейбус не будет просто «катать кино». Его планируют использовать как мобильный учебный класс.

  • Внутри установят технику для обучения и тестов.
  • Преподаватели и ученики смогут общаться через специальную систему.
  • Там даже будет своя электронная библиотека.

Скорее всего, такой транспорт пригодится для просветительских программ, экскурсий и обучения новых сотрудников ведомства. Это отличный способ совместить приятное с полезным.

Откуда деньги и когда ждать?

Сейчас «Горэлектротранс» ищет подрядчика, который придумает, как всё это будет выглядеть снаружи и внутри. Заявки принимают до 18 мая. Саму мебель и оборудование предприятие предоставит из своих запасов.

Кстати, для Петербурга это не первый подобный опыт. В городе активно развивают Музей электрического транспорта, и новый «кинотроллейбус» отлично впишется в концепцию необычного Петербурга.

Большое обновление города

Петербург взялся за электротранспорт всерьез:

  1. Новые машины. Город закупает в лизинг 86 современных троллейбусов. На это потратят 3,6 миллиарда рублей. Первые партии приедут уже этим летом.
  2. Ремонт проводов. Чтобы новые троллейбусы и трамваи ездили без сбоев, нужно менять старые сети. На реконструкцию кабелей и контактов выделили 1,5 миллиарда рублей.

Цены на работы растут: еще пару лет назад такой ремонт обходился на полмиллиарда дешевле. Но власти уверены — обновлять инфраструктуру необходимо сейчас, чтобы транспорт работал как часы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность.

Город