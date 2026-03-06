Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность

«Горэлектротранс» объявил тендер на доработку систем автономного движения для 49 троллейбусов, выделив на это до 527 млн рублей.
Модернизация затронет троллейбусы «Тролза» 2017 года выпуска и новые машины «Белкоммунмаш» с литий-ионными аккумуляторами от «Лиотех-Инновации».
Основные задачи работ
Подрядчику нужно повысить пробег без контактной сети за счет замены элементной базы на более производительные компоненты. Это продолжение прошлогодней доработки 35 троллейбусов первой партии, сообщает «Коммерсантъ Северо-Запад».
Конкурс акцентирует внимание на экологии: изношенные батареи подрядчик должен утилизировать безвредно, а все снятые детали вернуть заказчику.