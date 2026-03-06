Городовой / Город / Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность
Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность

Опубликовано: 6 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Работы затронут как старые машины «Тролза», так и более свежие белорусские троллейбусы от «Белкоммунмаш».

«Горэлектротранс» объявил тендер на доработку систем автономного движения для 49 троллейбусов, выделив на это до 527 млн рублей.

Модернизация затронет троллейбусы «Тролза» 2017 года выпуска и новые машины «Белкоммунмаш» с литий-ионными аккумуляторами от «Лиотех-Инновации».

Основные задачи работ

Подрядчику нужно повысить пробег без контактной сети за счет замены элементной базы на более производительные компоненты. Это продолжение прошлогодней доработки 35 троллейбусов первой партии, сообщает «Коммерсантъ Северо-Запад».

Конкурс акцентирует внимание на экологии: изношенные батареи подрядчик должен утилизировать безвредно, а все снятые детали вернуть заказчику.

Автор:
Юлия Аликова
Город
