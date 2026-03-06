Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность

Покровитель и гордость новой столицы: в чью честь назван Исаакиевский собор и причем здесь финская пословица

Перейти

«Это Питер, детка»: забавные факты о культурной столице, о которых не знают даже местные жители

Перейти

Петербуржцы рухнули в воду при встрече цесаревича с невестой: символичный случай, который предрек разрыв

Перейти

Страшно, аж жуть: легенды Марсова поля, от которых кровь стынет в жилах — даже скептики пугаются

Перейти

Погода, цены, многолюдность: в какое время года лучше всего поехать на отдых в Санкт-Петербург

Перейти