Магазинный сыр в пролете: вот как сделать его за 10 минут из 3-х ингредиентов – не отличить от рикотты

Сыр – продукт универсальный, а если приготовить его самостоятельно – еще и полезный. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 3 шт.;
- сметана 20% – 200 г;
- молоко 3,2% – 2 л.
Также нужна соль по вкусу, лучше – морская или крупная. Но некоторым нравится и более нейтральный вкус сыра. К тому же для детей такой продукт без соли только на пользу.
Для разнообразия вы можете добавить в смесь петрушку или укроп, черный перец, мелко нарезанный болгарский перец, мускатный орех, паприку или чеснок.
Способ приготовления
Взбейте яйца для достижения однородной консистенции, добавьте сметану и все хорошо перемешайте. Возьмите другую кастрюлю, поставьте на средний огонь и нагрейте молоко. Подождите, пока оно не начнет закипать, после чего понемногу вливайте яично-сметанную смесь. Не переставайте помешивать и не спешите, чтобы хлопья уплотнились и легко отделились от сыворотки.
Варите смесь как минимум 7 минут, непрерывно помешивая ее. Затем возьмите сито или марлю, чтобы избавиться от излишков жидкости. Аккуратно отожмите оставшуюся массу. Положите ее в отдельную емкость, а сверху поставьте кастрюлю или банку с водой. Главное, чтобы вес груза был не меньше 2 кг. Подождите несколько часов, пока сыр не остынет, после чего уберите его в холодильник.
Ранее портал «Городовой» поделился рецептом постных пирожков с яблоками.