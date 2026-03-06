Городовой / Полезное / Магазинный сыр в пролете: вот как сделать его за 10 минут из 3-х ингредиентов – не отличить от рикотты
Магазинный сыр в пролете: вот как сделать его за 10 минут из 3-х ингредиентов – не отличить от рикотты

Опубликовано: 6 марта 2026 23:29
Как быстро и просто приготовить домашний сыр из простых ингредиентов

Сыр – продукт универсальный, а если приготовить его самостоятельно – еще и полезный. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 3 шт.;
  • сметана 20% – 200 г;
  • молоко 3,2% – 2 л.

Также нужна соль по вкусу, лучше – морская или крупная. Но некоторым нравится и более нейтральный вкус сыра. К тому же для детей такой продукт без соли только на пользу.

Для разнообразия вы можете добавить в смесь петрушку или укроп, черный перец, мелко нарезанный болгарский перец, мускатный орех, паприку или чеснок.

Способ приготовления

Взбейте яйца для достижения однородной консистенции, добавьте сметану и все хорошо перемешайте. Возьмите другую кастрюлю, поставьте на средний огонь и нагрейте молоко. Подождите, пока оно не начнет закипать, после чего понемногу вливайте яично-сметанную смесь. Не переставайте помешивать и не спешите, чтобы хлопья уплотнились и легко отделились от сыворотки.

Варите смесь как минимум 7 минут, непрерывно помешивая ее. Затем возьмите сито или марлю, чтобы избавиться от излишков жидкости. Аккуратно отожмите оставшуюся массу. Положите ее в отдельную емкость, а сверху поставьте кастрюлю или банку с водой. Главное, чтобы вес груза был не меньше 2 кг. Подождите несколько часов, пока сыр не остынет, после чего уберите его в холодильник.

Ранее портал «Городовой» поделился рецептом постных пирожков с яблоками.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
