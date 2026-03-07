Самые выгодные птицы в деревне - уже не куры: на кого дачники променяли шумных несушек

Почему индоутки заменяют кур в частных хозяйствах

Многие дачники задумываются о собственном курятнике. Свежие домашние яйца и экологичное мясо кажутся весомым аргументом в пользу покупки десятка несушек.

Завести птицу несложно, вот только содержать ее с каждым годом становится все накладнее. Из-за роста цен на корма многие хозяева начали массово избавляться от кур. Однако ушлые птицеводы нашли интересную альтернативу.

Куры больше не в моде

В начале 2000-х держать кур на участке было выгодно: корма стоили копейки, а яйца своих несушек ценились гораздо выше магазинных. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Комбикорм и зерно подорожали настолько, что содержать птицу стало слишком дорого. Дешевле купить десяток яиц в супермаркете, чем тратить время и деньги на обустройство курятника.

Альтернатива курам

На смену привычным курам приходит мускусная утка, которую в народе называют индоуткой. Эта птица стала настоящей находкой для занятых дачников.

Почему стоит завести индоуток

В отличие от прожорливых кур, индоутки едят намного меньше зерна. Основу их рациона составляет трава, овощи и капуста, что позволяет серьезно сэкономить.

Кроме того, эти птицы не орут, а тихо шипят. Ни соседи, ни домочадцы не будут жаловаться на шум. Еще один плюс - крепкий иммунитет. Птенцы выживают практически поголовно без вакцинации и особых условий.

Индоутки дают крупные и питательные яйца (до 140 штук в год), а также диетическое мясо, которое не требует обработки антибиотиками.

Минусы индоуток

Во-первых, они отлично летают, поэтому крылья им нужно регулярно подрезать, иначе они могут улететь к соседям. Во-вторых, их привлекают блестящие предметы: проглоченные саморезы или гайки могут стать причиной гибели птицы. Также зимой при недостатке витаминов они могут проявлять агрессию к сородичам, сообщает "Стеклянная сказка".

