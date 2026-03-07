Городовой / Полезное / Приговор современным мужчинам: Омар Хайям дал им 1000 лет назад точную характеристику – обидно, но факт
Приговор современным мужчинам: Омар Хайям дал им 1000 лет назад точную характеристику – обидно, но факт

Опубликовано: 7 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Минутка мудрости от великого поэта

Мало кто знает, что научная деятельность Омара Хайяма занимает весьма важное место в истории человечества. На протяжении своей жизни он проявил себя как талантливый ученый в области математики и астрономии. Тем не менее, всемирную славу ему принесли не только достижения в области науки, но и короткие четверостишия – рубаи.

Труды мыслителя очень популярны и в России. Например, это относится к следующим рубаи, в которых Хайям иронизирует над мужчинами, уделяющими чрезмерное внимание своей внешности:

Кто всячески себе наводит красоту,
Мечтая всем в глаза бросаться за версту,
Тому и невдомек, в чем красота мужская.
А ну как я его за женщину сочту!

Можно с уверенностью констатировать, что высказывания Хайяма сохраняют свою актуальность и в наши дни. Безусловно, не каждого современного мужчину можно упрекнуть в том, о чем говорил персидский мудрец. Тем не менее, наблюдается явная тенденция: в настоящее время молодые люди все чаще проявляют повышенное внимание к своей внешности. Порой в этом они могут конкурировать с девушками.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
