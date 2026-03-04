Привычки Коко Шанель, которые сохранили ей молодость - полезно знать всем женщинам

Простые привычки великой женщины

Коко Шанель работала до 87 лет, создавала коллекции и очаровывала мужчин. И никаких чудес - просто она соблюдала несколько правил каждый день.

Сон - святое

Шанель ложилась в 22:30 и вставала в 6:30. Ровно восемь часов, без выходных. Спальня всегда была идеальной: плотные шторы, температура 18 градусов, свежий воздух. За час до сна - никаких дел, только расслабление. И главное: ни грамма макияжа на ночь.

Утро с бодрости

Сначала контрастный душ, потом 15 минут зарядки для всего тела. Коко делала даже гимнастику для лица - растягивала мышцы, строила гримасы. Завершала ритуал растиранием тела жесткой щеткой и самодельным кремом.

Еда как ритуал

Шанель ела мало, но качественно. Завтрак - кофе, тост и фрукты. Обед - салат с рыбой или морепродуктами. Ужин - овощи с белком, без углеводов. Сладкое только до обеда, вместо десерта - кусочек горького шоколада. И два литра воды с лимоном ежедневно.

Солнце под запретом

Коко не загорала и пряталась от лучей. Шляпы с широкими полями, самодельный крем с оксидом цинка, номера с окнами на север.

Руки - визитная карточка

Каждый вечер - ванночки с морской солью, массаж, питательный крем, хлопковые перчатки на ночь. В ателье работала только в перчатках. Раз в неделю - парафиновые процедуры.

Главный секрет

Коко никогда не жаловалась, не ностальгировала, не говорила о возрасте. Она развивалась, читала, интересовалась новым. В 80 лет следила за современным искусством. Даже дома выглядела безупречно.

«Женщина молода, пока она интересна», - говорила дива.

Ее привычки просты и доступны каждому. Но требуют одного - железной дисциплины каждый день. Шанель не искала оправданий и не откладывала заботу о себе на потом. И победа над возрастом начинается с мелочей.

