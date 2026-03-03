Заглянули в "Фикс Прайс" перед 8 Марта - нашли подарки на любой вкус: обзор новинок

Собрали полную корзину идей к 8 Марта: бюджетно и со вкусом

Многие привыкли считать, что в дешевом магазине "Фикс Прайс" трудно найти что-то действительно качественное. Однако там часто встречаются полезные мелочи и интересные находки.

Особенно приятно отправляться за покупками с конкретной целью, но всегда есть риск уйти с полным набором неожиданных вещичек. С наступлением весны ассортимент магазина заметно обновился.

Здесь можно подготовиться к смене сезона, найти оригинальный подарок на 8 Марта или просто добавить уюта в интерьер.

Идеи для подарков

Например, маме или подруге можно подарить набор для фондю. В комплект входит керамическая чаша, свеча для поддержания тепла и длинные вилочки. Это отличный вариант для уютных посиделок в компании.

Еще в "Фикс Прайсе" появились оригинальные кружки. В ассортименте нашлись модели с имитацией вязаного пледа и мотивирующими надписями, а также варианты с нежными цветочными принтами. Если дополнить такую кружку упаковкой чая или сладостей, получится отличный презент для коллеги.

Также можно подарить близким вазу. Это самодостаточный аксессуар, который оживит комод или кухонную полку. А если выбрать модель с цветочной росписью, она будет напоминать о празднике каждый день и станет идеальной вазой для первого весеннего букета.

Кроме того, каждая женщина будет рада получить в подарок весеннюю коллекцию посуды. Яркие тарелки в желтых, бирюзовых и салатовых тонах сразу поднимают настроение. Сервировочное блюдо или набор маленьких салатников на подставке пригодятся для подачи закусок, оливок или варенья.

Практичные находки для дома

Помимо сувениров и декора, в магазине нашлось немало по‑настоящему полезных вещей для дома и быта.

вешалки - есть недорогие наборы за 69 рублей;

ключницы, шкатулки, мини-комоды;

менажница - тарелка с секциями для красивой подачи закусок или сыров;

рассада и все для дачного сезона.

