Фантомные отчеты ГАТР: бюджетные миллионы ушли в никуда

Расследование о растрате бюджетных средств, предназначенных для городского телеканала, заканчивается. Скоро материалы передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем дело попадет в суд. Об этом информирует «Коммерсантъ Санкт-Петербург».
Уголовное дело насчитывает 20 томов. Фигуранты в настоящее время изучают материалы. После передачи в прокуратуру и утверждения обвинения суд приступит к рассмотрению.
Дело тянется с апреля 2024 года. Сначала его возбудили по статье «Мошенничество», но потом переквалифицировали на «Растрату в особо крупном размере».
Подозреваемыми являются экс-гендиректор Городского агентства по телевидению и радиовещанию Александр Малькевич и спецпредставитель Смольного Елена Никитина.
По данным следствия, в 2020–2021 годах ГАТР подписало соглашение с фондом «Новое Медиа» об информационном обеспечении деятельности городской администрации в сети.
Следователи уверены, что работ фактически не проводилось. Однако отчеты утвердили, и фонд получил 37,2 млн рублей. Средства затем вывели через подставные фирмы и обналичили.