Городовой / Город / Фантомные отчеты ГАТР: бюджетные миллионы ушли в никуда
Фантомные отчеты ГАТР: бюджетные миллионы ушли в никуда

Опубликовано: 3 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Объем уголовного дела — 20 томов.

Расследование о растрате бюджетных средств, предназначенных для городского телеканала, заканчивается. Скоро материалы передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем дело попадет в суд. Об этом информирует «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Уголовное дело насчитывает 20 томов. Фигуранты в настоящее время изучают материалы. После передачи в прокуратуру и утверждения обвинения суд приступит к рассмотрению.

Дело тянется с апреля 2024 года. Сначала его возбудили по статье «Мошенничество», но потом переквалифицировали на «Растрату в особо крупном размере».

Подозреваемыми являются экс-гендиректор Городского агентства по телевидению и радиовещанию Александр Малькевич и спецпредставитель Смольного Елена Никитина.

По данным следствия, в 2020–2021 годах ГАТР подписало соглашение с фондом «Новое Медиа» об информационном обеспечении деятельности городской администрации в сети.

Следователи уверены, что работ фактически не проводилось. Однако отчеты утвердили, и фонд получил 37,2 млн рублей. Средства затем вывели через подставные фирмы и обналичили.

Автор:
Юлия Аликова
Город
