Ясли под боком: новые ясли, кружки и «петербургский стандарт» в 2026-м
Ясли под боком: новые ясли, кружки и «петербургский стандарт» в 2026-м

Опубликовано: 3 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В феврале стартовала запись в детские сады на новый учебный год. 

Санкт-Петербург расширит число ясельных групп в детсадах — многие из них начнут зачислять детей уже с года.

В комитете по образованию подчеркивают рост спроса на такие группы для самых маленьких, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В феврале открылась запись в детские сады на следующий учебный год. За первый месяц родители подали 10,5 тысячи заявок именно на ясельные места.

В городе функционирует свыше тысячи дошкольных учреждений, 246 из которых возведены за последние пять лет. По скорости строительства Петербург лидирует в России.

На данный момент наблюдается избыток мест в детсадах. Их распределяют равномернее по возрастам, вводят новые кружки и коррекционные занятия. Однако нагрузка на ясельные группы варьируется по районам.

Автор:
Юлия Аликова
