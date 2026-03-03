Ясли под боком: новые ясли, кружки и «петербургский стандарт» в 2026-м

Санкт-Петербург расширит число ясельных групп в детсадах — многие из них начнут зачислять детей уже с года.
В комитете по образованию подчеркивают рост спроса на такие группы для самых маленьких, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В феврале открылась запись в детские сады на следующий учебный год. За первый месяц родители подали 10,5 тысячи заявок именно на ясельные места.
В городе функционирует свыше тысячи дошкольных учреждений, 246 из которых возведены за последние пять лет. По скорости строительства Петербург лидирует в России.
На данный момент наблюдается избыток мест в детсадах. Их распределяют равномернее по возрастам, вводят новые кружки и коррекционные занятия. Однако нагрузка на ясельные группы варьируется по районам.