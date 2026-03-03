Жемчужина Ленинградской области: главные достопримечательности Ладожского озера - есть что посмотреть

На что взглянуть при посещении Ладожского озера

Ладожское озеро ежегодно привлекает многих туристов, ведь это место является одним из самых красивых в России. Здесь сочетается первозданная природа с архитектурными памятниками. Если вы до сих пор тут не были, то очень многое потеряли.

Крепость Корела

Основная башня крепости носит имя «Пугачевская», так как здесь содержали семью революционера Емельяна Пугачева. На территории крепости расположен музей. Экспозиция позволяет узнать историю региона и этапы развития крепости, а также здесь можно увидеть старинные документы и археологические находки.

Церковь святого апостола Андрея Первозванного

Сооружение расположено на небольшой скале посреди реки Вуокса. Издалека создается ощущение, что храм находится на водяной глади. Из-за этого достопримечательность часто называют «церковью на воде». Сооружение появилось здесь 24 года назад, но оно кажется более старым из-за строительства по канонам деревянного зодчества.

Валаам

«Ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви — знаковое место Валаама. Летом архипелаг оживает благодаря яблоням, цветущей сирени и тюльпанам, распускающимся вокруг и наполняющим воздух приятным ароматом. Монастырь Валаама окружен тремя садами: Верхним, Средним и Нижним, где цветут 100-летние яблони», - сообщает «Игора тур».

Это уникальное место привлекало и художника Ивана Шишкина. Он показал местную природу в картинах «Сосна на Валааме», «Никоновская бухта. Валаам» и «Камни в лесу. Валаам».

Александро-Свирский монастырь

Монастырь начал свое существование более 500 лет назад, при этом он до сих пор является магнитом для православных верующих. Здесь можно увидеть старинные храмы, которые сохранили древнюю архитектуру.

Староладожская крепость

«В настоящее время это Староладожский историко-архитектурный музей-заповедник федерального значения. На его территории площадью 160 гектаров сохранилось более 150 объектов культурного наследия», - рассказал источник.

