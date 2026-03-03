Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Астрахани?
Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Астрахани?

Опубликовано: 3 марта 2026 11:40
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Долететь из Санкт-Петербурга до Асрахани прямым рейсом можно за 3 часа 25 минут.

Перелёт из Санкт-Петербурга в Астрахань занимает 3 часа 25 минут при прямом рейсе. Расстояние между городами составляет около 1900 км.

Детали перелёта

Рейс выполняется авиакомпанией «Победа» на самолёте Boeing 737-800. Вылет происходит из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), а прибытие — в Международный аэропорт имени Б. М. Кустодиева (Астрахань).

Расписание рейса DP 519: вылет из Санкт-Петербурга в 09:10 по местному времени, прибытие в Астрахань в 13:35. Перелёт проходит 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и субботу.

Разница во времени между Санкт-Петербургом и Астраханью составляет 1 час: когда в Санкт-Петербурге 12:00, в Астрахани в этот момент 13:00.

Стоимость билетов

По состоянию на февраль 2026 года стоимость билетов на прямой рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань начиналась от 5 266 рублей.

Цены на авиабилеты могут меняться в зависимости от даты вылета, наличия специальных предложений и других факторов. Для получения актуальной информации рекомендуется проверять стоимость билетов на сайтах авиакомпаний, агрегаторов или в онлайн-сервисах бронирования.

При покупке билета стоит учитывать, что в низкий сезон (январь, февраль, март) средняя стоимость авиабилетов обычно ниже, чем в пиковые месяцы (май, июнь, июль).

Автор:
Пономарева Дарина
