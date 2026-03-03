Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Астрахани?

Перелёт из Санкт-Петербурга в Астрахань занимает 3 часа 25 минут при прямом рейсе. Расстояние между городами составляет около 1900 км.
Детали перелёта
Рейс выполняется авиакомпанией «Победа» на самолёте Boeing 737-800. Вылет происходит из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), а прибытие — в Международный аэропорт имени Б. М. Кустодиева (Астрахань).
Расписание рейса DP 519: вылет из Санкт-Петербурга в 09:10 по местному времени, прибытие в Астрахань в 13:35. Перелёт проходит 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и субботу.
Разница во времени между Санкт-Петербургом и Астраханью составляет 1 час: когда в Санкт-Петербурге 12:00, в Астрахани в этот момент 13:00.
Стоимость билетов
По состоянию на февраль 2026 года стоимость билетов на прямой рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань начиналась от 5 266 рублей.
Цены на авиабилеты могут меняться в зависимости от даты вылета, наличия специальных предложений и других факторов. Для получения актуальной информации рекомендуется проверять стоимость билетов на сайтах авиакомпаний, агрегаторов или в онлайн-сервисах бронирования.
При покупке билета стоит учитывать, что в низкий сезон (январь, февраль, март) средняя стоимость авиабилетов обычно ниже, чем в пиковые месяцы (май, июнь, июль).