Пирушка с бездомными питерцами и реальный огнестрел: интересные факты со съемок фильма «Брат» (18+)

Легендарный фильм "Брат" (18+), снятый Алексеем Балабановым в 1997 году в Санкт-Петербурге и Приозерске (Ленинградская область), произвел на публику настоящий фурор. Даже сейчас мы помним культовые фразы персонажей кинокартины, напеваем песни, которые использовались в качестве саундтреков и стали настоящими хитами, и всегда останавливаемся на этой киноленте при перелистывании каналов по телевизору. Сюжет фильма мы знаем наизусть, а вот о том, как он снимался, не знаем почти ничего. Расскажем, как проходили съемки легендарного "Брата".
Сложно себе представить, но фильм был снят всего за 31 день, а бюджет составил только 100 тысяч долларов. Перечислим еще несколько малоизвестных и интересных фактов со съемок кинокартины:
- Сергею Бодрову, сыгравшему роль Данилы Багрова, пришлось угощать пирогом настоящих бездомных во время съемок на кладбище. Сцену снимали в беседке, где обычно собирались бродяги - они и составили компанию актерам в кадре. Причем бездомные были уверены, что Юрий Кузнецов - один из них;
- съемки сцены на концерте группы "Nautilus Pompilius" проходили в ДК имени Горбунова во время настоящего рок-концерта, только выступала тогда группа "Чиж и Ко". Сергей Бодров и Светлана Письмиченко снимались в толпе реальных поклонников группы. Позже актриса с ужасом вспоминала эту съемку, ведь после ухода съемочной группы им пришлось еще какое-то время находиться в окружении выпивших фанатов;
- не обошлось во время съемок и без травм. Так, из-за ошибки пиротехника пострадал актер Владимир Ермилов, сыгравший мужа Светы. Данила выстрелил в него из дробовика, и тому действительно пробило ногу пыжами. Но рана оказалась не глубокой, и артист быстро пошел на поправку;
- также травмы получили актеры во время съемки сцены, где двое подручных "Круглого" гнались за Данилой на рынке. В подворотне обвалилась старая штукатурка и упала прямо на головы артистам. В итоге два актера так и не выбежали со двора. Их нашел помощник оператора - артисты были напуганы, с ног до головы их покрывала белая пыль от штукатурки;
- бюджет фильма, как уже поминалось, был довольно скромным, поэтому Балабанов берег пленку и старался снимать каждую сцену максимум за 3 дубля. В тот же период в Санкт-Петербурге шли съемки «Анны Карениной» (18+) с Софи Марсо в главной роли. Когда иностранцы закончили работу, они оставили целую коробку свежей пленки, которая попала в руки режиссеру "Брата", и фильм продолжили снимать на нее;
- сцена с Вячеславом Бутусовым, где он играет самого себя, изначально должна была выглядеть несколько по-другому. Актер случайно "ошибся этажом", и его искренняя растерянность так хорошо вписалась в атмосферу фильма, что режиссер оставил этот случайный кадр. Кстати, Бутусов не стал брать гонорар за съемку — вместо этого Балабанов снял для него клип на песню.
Вот такие необычные истории произошли во время съемок фильма "Брат". После выхода на экраны фильм стал таким популярным, что Балабанов решил выпустить продолжение, но если в первой части ветеран Чеченской войны пытался адаптироваться к мирной жизни, то в фильме "Брат-2" (18+) он превратился в настоящего народного мстителя, готового пересечь океан, чтобы добиться своей цели. Обе киноленты до сих пор считаются самыми успешными проектами Алексея Балабанова.
