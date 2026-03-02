Городовой / Полезное / Перенял три привычки жителей Якутии - траты на продукты снизил на 15 000, качество жизни только выросло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 г в воду – и орхидея взорвется цветами: бутоны полезут как угорелые, один за другим Полезное
Тру морковь и режу крабовые палочки: "Нажористый" салат "Мария" готов за 10 минут Полезное
Самый красивый город-призрак в СССР: «абхазская Припять» посреди джунглей - что заставило людей сбежать Полезное
Вечная гонка без финиша: минусы жизни в Москве - почему не стоит туда рваться Полезное
Мешаю картошку и муку: Получаю нереальную "вкусняху" на завтрак - едим даже в Великий Пост Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Перенял три привычки жителей Якутии - траты на продукты снизил на 15 000, качество жизни только выросло

Опубликовано: 2 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Перенял три привычки жителей Якутии - траты на продукты снизил на 15 000, качество жизни только выросло
Перенял три привычки жителей Якутии - траты на продукты снизил на 15 000, качество жизни только выросло
Legion-Media
Простые правила помогают ежемесячно экономить даже в условиях роста цен

Цены на продукты все сильнее расстраивают россиян. Многие ищут способы, как сэкономить, и делятся друг с другом находками. Автор канала «Путешествия со смыслом» рассказал, что в Якутии увидел, как местные хозяйки достают из сугробов огромные куски мяса, словно из обычного холодильника.

Путешественник задумался: как люди живут в одном из самых дорогих регионов страны, но при этом их столы ломятся от еды? Он пришел к выводу, что они иначе планируют покупку продуктов. Автор решил перенести «северную» модель в обычную городскую квартиру — и вот что из этого вышло.

Три привычки, которые помогают экономить на продуктах без ущерба для качества жизни:

Покупать мясо оптом. Вместо того чтобы брать мясо по 300 грамм в супермаркете по 900–1000 рублей за кило, автор нашёл фермера и договорился о закупке коробками по 20–25 кг по 550 рублей за килограмм. Для хранения мяса он купил морозильный ларь за 18 000 рублей, который быстро окупился. Экономия составила около 4 500 рублей в месяц.

Готовить полуфабрикаты самостоятельно. Вместо доставки пиццы или роллов за 1500–1800 рублей за вечер, семья теперь лепит пельмени, манты и котлеты по воскресеньям. Домашние пельмени обходятся в 400 рублей за килограмм и хватает их на два ужина. Экономия на доставках — до 10 000 рублей в месяц.

Делать запасы из сезонных продуктов. Вместо дорогих тепличных огурцов за 450–550 рублей и пакетированных соков за 180 рублей автор перешёл на другие витамины: квашеную капусту и домашние морсы из замороженной клюквы или брусники. Килограмм ягоды даёт 6 литров морса — по 100 рублей за литр. Экономия — около 3 500 рублей в месяц.

Отмечается, что три простые привычки позволяют экономить значительные суммы, не жертвуя качеством еды. Напротив, домашние затоготовки превосходят покупное. По подсчетам автора, благодаря новым привычкам ему удается сберечь до 15 000 рублей в месяц.

Ранее Городовой рассказал, каким маршрутом по России мечтают проехать многие иностранцы.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью