Перенял три привычки жителей Якутии - траты на продукты снизил на 15 000, качество жизни только выросло

Цены на продукты все сильнее расстраивают россиян. Многие ищут способы, как сэкономить, и делятся друг с другом находками. Автор канала «Путешествия со смыслом» рассказал, что в Якутии увидел, как местные хозяйки достают из сугробов огромные куски мяса, словно из обычного холодильника.
Путешественник задумался: как люди живут в одном из самых дорогих регионов страны, но при этом их столы ломятся от еды? Он пришел к выводу, что они иначе планируют покупку продуктов. Автор решил перенести «северную» модель в обычную городскую квартиру — и вот что из этого вышло.
Три привычки, которые помогают экономить на продуктах без ущерба для качества жизни:
Покупать мясо оптом. Вместо того чтобы брать мясо по 300 грамм в супермаркете по 900–1000 рублей за кило, автор нашёл фермера и договорился о закупке коробками по 20–25 кг по 550 рублей за килограмм. Для хранения мяса он купил морозильный ларь за 18 000 рублей, который быстро окупился. Экономия составила около 4 500 рублей в месяц.
Готовить полуфабрикаты самостоятельно. Вместо доставки пиццы или роллов за 1500–1800 рублей за вечер, семья теперь лепит пельмени, манты и котлеты по воскресеньям. Домашние пельмени обходятся в 400 рублей за килограмм и хватает их на два ужина. Экономия на доставках — до 10 000 рублей в месяц.
Делать запасы из сезонных продуктов. Вместо дорогих тепличных огурцов за 450–550 рублей и пакетированных соков за 180 рублей автор перешёл на другие витамины: квашеную капусту и домашние морсы из замороженной клюквы или брусники. Килограмм ягоды даёт 6 литров морса — по 100 рублей за литр. Экономия — около 3 500 рублей в месяц.
Отмечается, что три простые привычки позволяют экономить значительные суммы, не жертвуя качеством еды. Напротив, домашние затоготовки превосходят покупное. По подсчетам автора, благодаря новым привычкам ему удается сберечь до 15 000 рублей в месяц.
