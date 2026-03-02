Мешаю картошку и муку: Получаю нереальную "вкусняху" на завтрак - едим даже в Великий Пост

Великий Пост - особенное время. Православные воздерживаются от мясной пищи, чтобы очистить тело и укрепить свою волю. К сожалению, выбор блюд в пост не очень велик, раскроем ещё одно для вас.
Как приготовить вкусное блюдо из картошки на завтрак или перекус, рассказывают на портале "Гастроном".
Для приготовления вкусного постного блюда на завтрак нам необходимо взять:
- 400 г картофеля;
- 150 г шампиньонов;
- 1 лук;
- 150 г муки;
- 4 ст. л. растительного масла;
- соль.
Готовим зажарку
- Лук режем мелко, отправляем на сковородку с небольшим количеством масла, следим, чтобы он не пригорел.
- Грибы нарезаем и отправляем к обжаренному луку, солим, жарим, пока не станут румяными.
Совет
Не пересушивайте зажарку, лучше готовить её на низком нагреве, тогда она получится сочной. Масло не сливайте, оно также очень вкусное и ароматное, выкладывайте зажарку на вареники, поливая маслом.
Готовим вареники
- Картошку отвариваем, толчем, после чего добавляем 2 ложки растительного масла.
- Хорошо её разминаем, чтобы не было комков.
- Подсаливаем, досыпаем муку и вымешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Раскатываем его тонкой колбаской и нарезаем ножом на "шайбочки".
- Отправляем заготовки в подсоленный кипяток и варим, пока не всплывут.
Готовые вареники подаём с зажаркой из лука и грибов. Это очень вкусно и не противоречит правилам Великого Поста.
В Великий Пост питание должно быть разнообразным. Меню нужно составлять так, чтобы в нём были разные продукты, так вы получите необходимый запас витаминов и микроэлементов, при этом не останетесь голодным. Фантазируйте, изобретайте свои постные рецепты, возможно, они войдут в ваше меню и после Великого Поста.
