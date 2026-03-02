Самый красивый город-призрак в СССР: «абхазская Припять» посреди джунглей - что заставило людей сбежать

История самого живописного города СССР

В Абхазии спрятался необычный город-призрак Акармара. Его часто сравнивают с печально известной Припятью, поскольку жизнь населенного пункта остановилась. Город замер после военного конфликта 90-х годов. Сегодня тишину пустующих улиц нарушают лишь редкие туристы.

Забытая роскошь в горах Кавказа

Акармара отличается от типичных шахтерских поселков. Вместо унылых серых зданий здесь расположены широкие лестницы, высокие колонны и парадные фасады с лепниной.

Сейчас эти роскошные дома стоят пустые, а окна и стены увиты плющом. Сквозь заросли видно, что строили здесь на совесть. Город явно хотели сделать красивым и образцовым, а не просто местом, где можно переночевать после работы.

История города

В середине прошлого века здесь кипела жизнь: работали восемь шахт, электростанция и обогатительная фабрика. Уголь из Акармары имел стратегическое значение для всего Черноморского региона. Жить здесь считалось престижно.

Люди годами стояли в очереди, чтобы получить квартиру с высокими потолками и большими окнами. Инфраструктура была развита по высшему разряду:

собственная больница, школа и дом культуры;

кинотеатр и санаторий с радоновыми ваннами на 400 мест;

канатная дорога для транспортировки угля;

изогнутый арочный мост через реку Галидзга.

413 дней изоляции

Все изменилось в 1992 году с началом конфликта. Акармара оказалась в блокаде, которая продлилась 413 долгих дней. После этих событий поселок опустел.

Промышленность остановилась, и смысл существования города исчез вместе с ней. От былого величия остались только руины, которые природа быстро начала превращать в джунгли.

Однако жизнь теплится здесь до сих пор

В Акармаре осталось жить около 20 семей. Местные жители не только восстановили свои дома, но и создали удивительный «Народный музей СССР» прямо в собственной квартире.

За скромную плату они показывают туристам флаги, значки и предметы быта ушедшей эпохи, сообщает "Путешествия со смыслом".

