Самый недооцененный курорт Крыма: городу больше 26 веков - почему сюда стоит поехать вместо Ялты

Плюсы отдыха в Керчи

Большинство туристов, въезжая в Крым, спешат преодолеть первые 200 км без остановок. Машины начинают разъезжаться только после Феодосии, а основная масса направляется прямиком в Ялту.

Кажется, что половина России пытается уместиться в этом городе на время короткого летнего отпуска, хотя всем известны его минусы: дорого, шумно, тесно и проблемы с пляжами.

Но существует в Крыму другой город, который может предложить гораздо больше за разумные деньги. Здесь дешевле, просторнее, душевнее, а пляжи лучше. Этот город - Керчь.

Лечебные грязи

На севере Керчи расположено озеро Чокрак, на юге - Тобечикское. В XVIII веке грязь с этих озер на подводах отправляли в немецкий Баден-Баден, где за нее платили баснословные деньги русские дворяне. Сегодня любой желающий может приехать к этим озерам, намазаться целебной грязью совершенно бесплатно.

Пляжи на любой вкус

Географическое положение Керчи уникально - город омывается сразу двумя морями. С одной стороны Азовское море, с другой - Черное.

До самого дальнего пляжа ехать максимум 15 минут на машине. Песок тут приятнее, чем галька, по которой приходится ходить в Ялте. Даже бесплатный городской пляж Керчи по уровню благоустройства превосходит лучшие ялтинские пляжи.

Местные жители

В курортных городах-гигантах поток туристов так велик, что продавцы и официанты уже устали от людей. Нахамить там могут запросто, поскольку потерянного клиента все равно заменит тысяча новых.

В Керчи туристов меньше, поэтому отношение совсем другое. Местные улыбаются, советуют, рассказывают о городе, интересуются гостями.

Достопримечательности

Керчи 26 веков, хотя сотрудники археологического музея уверены, что на самом деле больше 40. Это старейший город России. Греческих городищ здесь десятки, древнейший храм Иоанна Предтечи тоже находится здесь.

Музеев много, но особого внимания заслуживают Лапидарий, Историко-археологический музей и Крепость Керчь. Весь город утопает в зелени, есть набережная и пешеходный Арбат. По количеству достопримечательностей Керчь легко обходит Ялту и Сочи.

Цены

Стоимость жилья в Керчи примерно вдвое ниже ялтинской. Продукты и питание дешевле в два-три раза. Знакомые, потратившие в Ялте 300 тысяч за 10 дней, в Керчи за 12 дней уложились в 120 тысяч. У каждого свои запросы, но Керчь объективно бюджетнее, сообщает "Стеклянная сказка".

