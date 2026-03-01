Птица бьется в окно: приметы, чего ждать, стоит ли бояться - мнение экстрасенса

Чего ждать, если птица бьется в окно

Птицы издревле считались помощниками Вселенной. Неслучайно даже в древних изображениях Святой Дух предстает в облике птицы, являясь Деве Марии. Этот символизм прослеживается во многих культурах и порождает множество примет и поверий, связанных с пернатыми. Особое место среди них занимают случаи, когда птица врезается в окно. Экстрасенс Аделина Панина в беседе с "Лизой" поделилась своим мнением относительно такой ситуации.

Ударилась и улетела

Если вы стали свидетелем того, как птица ударилась о стекло, но смогла улететь, то это предвещает скорые перемены или неожиданные известия. Характер этих перемен зависит от вида птицы. Голубь или ворона могут сигнализировать о приближающейся опасности. Воробей или синичка предсказывают приглашение на праздник или семейное торжество. Также эти птицы могут означать удачную сделку или карьерный рост. Ласточка является символом добрых вестей и скорого пополнения в семье, будь то ваша или ваших близких.

В различных духовных учениях птица, выжившая после столкновения со стеклом, трактуется как призыв взглянуть на текущую ситуацию под новым углом. Это знак того, что вы сможете преодолеть любые трудности.

"Получив такое послание, важно проявить смекалку, активность и находчивость, рассматривая различные варианты решения проблем, чтобы выйти из затруднительного положения", - пояснила эксперт.

Гибель птицы

Если же птица погибает после удара о стекло, это может означать, что вы стоите на пороге значительных перемен. Несмотря на печальность события, смерть птицы символизирует переход из одного жизненного этапа в другой.

"Для того чтобы этот переход прошел максимально гладко, необходимо отказаться от старых привычек и убеждений, которые тормозят ваше развитие. Только так вы сможете достичь духовного, личностного или профессионального роста", - советует экстрасенс.

Ранее портал "Городовой" рассказал про фатальные ошибки огородников при использовании фитоламп для рассады.