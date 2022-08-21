Французский провидец, фармацевт и алхимик предсказал будущее до 2242 года в своих катренах — стихотворных строфах.
Обладатели сверхъестественных способностей постоянно находятся между молотом и наковальней.
Видение будущего имеют свои нюансы.
Болгарская ясновидящая была предельно точна в своих предсказаниях, но понимаем мы это только после того, как все произошло.
Раскрыто, что позволяло жительнице Болгарии выдавать такие пророчества, которые сбываются до сих пор.
За счет отношений набирающий популярность певец решает свои карьерные вопросы.
Эксперт считает, что этому можно научиться.
Целитель через экран телевизоров превращал обычную воду в лекарство.
Хороший человек всегда останется таковым, даже с богатством.
Загадка дара знаменитого гипнолога не дает покоя людям уже много лет.
Грядущая осень все расставит по местам.
Существует закон, по которому можно притянуть деньги в свою жизнь.
Специалист по эзотерике раскрыла секреты чтения по руке.
В любом правиле есть исключения, поэтому не все богатые люди — злые.
Главная сваха страны призналась, какое имя дали новорожденной.
Вдова артиста Людмила Поргина рассказала, что видела перед несчастным случаем.
С момента смерти солиста «Ласкового мая» прошло 40 дней.
Неважно, как их назвать, главное, что они помогают.
Таролог разложила карты на будущее звездной четы.
Таролог разложила карты на финансы звездной четы.