На колдунов россияне тратят больше, чем на еду: астрология и нумерология набирают популярность

В Петербурге магия и оккультные услуги превратились в настоящий феномен. Судя по статистике, траты на колдунов и шаманов догоняют расходы на еду. Для многих магия стала такой же жизненной необходимостью, как хлеб насущный.

Расходы на магию: впечатляющие цифры

По данным аналитиков, рынок магических услуг в стране в 2024 году оценивается в 2,4 триллиона рублей — это почти как весь годовой бюджет на питание в целой России. Аудитория растет: 60% хотя бы раз обращались за сверхъестественной помощью, и, что важно, 25% уверены в эффективности эзотерики. Трафик сайтов с гороскопами и гаданиями вырос на 38%, а среднее время пребывания на таких ресурсах увеличилось на 19%.

Шаманы, чакры и недвижимость

На фоне всплеска интереса к магии лидерами оккультного мира остаются сибирские шаманы. Их услуги считаются «премиум-сегментом»: очищение чакр обойдется в 15 тысяч рублей, снятие негатива — 25 тысяч. Особой популярностью пользуются обряды перед покупкой недвижимости и заключением кредитных сделок. Например, шаманы предлагают защиту на уровне фэн-шуй: от ритуала на удачу до создания талисмана на деньги.

Почему магия – это бизнес

Госдума уже не раз пыталась ограничить рекламу магических услуг, но рынок растет. В условиях кризиса и нестабильности россияне ищут утешения и поддержки там, где наука бессильна. Возможно, магия стала той самой «соломинкой», за которую цепляются люди в поисках спокойствия и уверенности в будущем.

И кто знает, может быть, следующий тренд — это государственная сертификация магов, пишет источник?