19 ноября в народном календаре — день Павла Ледостава.

К этой дате реки и озёра обычно покрываются первым льдом, а крестьяне по погоде и состоянию льда строили прогнозы на всю зиму. Расскажем о приметах и запретах, которые стоит знать.

Смотрите на лёд и небо

Состояние льда на водоёмах считалось главным знаком. Гладкий лёд предвещал бедный урожай, а бугристый — богатый: «Если лёд грудами, то и хлеба будут груды». Снег в этот день обещал снежную зиму, безветренная погода — скорые морозы, а звёздное небо — холода. Ясное утро тоже говорило о суровых морозах впереди.

Готовьте снасти и утепляйте дом

Мужчины в этот день перебирали и чинили рыболовные снасти, готовясь к подлёдному лову. Женщины занимались лёгкими домашними делами и заготовками. На стол ставили блюда из яиц — символ плодородия и достатка. Чтобы задобрить водяного, в реку бросали монеты или сладости.

Избегайте долгов и дальних поездок

Строгих запретов в этот день несколько. Не давайте и не берите деньги в долг — это сулило финансовые трудности. Отложите дальние поездки: считалось, что дорога принесёт ссоры и неприятности. Женщинам не рекомендовали стирать и браться за тяжёлую работу. Не обижайте животных — это могло лишить удачи на год. И надевайте чистую одежду: неопрятность считалась дорогой к болезням.