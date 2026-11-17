Овощную тарелку больше не подаю: яркая закуска «Калейдоскоп» — 6 маринованных овощей, вагон пользы за копейки

Как приготовить ассорти из шести овощных закусок

Если привычная нарезка уже надоела, то можно сделать закуску “Калейдоскоп”. Она состоит из шести маринованных овощей и грибов. Блюдо станет украшением стола, его можно подать на праздник или просто так. Заготовки допускается сделать заранее.

Сладкий перец

Что понадобится

600 г перца, 500 мл воды, 3 зубчика чеснока, 15 г петрушки, 2 ст. ложки масла, 2 ст. ложки уксуса 9%, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соли.

Перцы очистите, нарежьте их полосками. Вскипятите воду, добавьте соль, масло, сахар и уксус. Переложите перцы, варите их примерно 5 минут. Дождитесь полного остывания маринада, извлеките закуску и добавьте к ней чеснок и зелень. Перед подачей перцы нужно охладить.

Кабачки

Что понадобится

500 г кабачков, 2 зубчика чеснока, 15 г укропа, 2 ст. ложки яблочного уксуса 6%, 2 ст. ложки масла, 1 ч. ложка меда, ½ ч. ложки соли.

Молодые кабачки нарежьте лентами, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 15 минут. Слейте лишнюю жидкость. Добавьте остальные ингредиенты, отправьте в холодильник на три часа.

Пряная свекла

Что понадобится

500 г отварной свеклы, 2 зубчика чеснока, 1,5 ст. ложки яблочного уксуса, 2 ст. ложки масла, 1 ч. ложка сахара, ½ ч. ложки кориандра, ⅓ ч. ложки соли.

Отварите свеклу, очистите и нарежьте соломкой. Соедините кусочки с другими ингредиентами, после чего поставьте в холодильник примерно на два часа.

Хрустящая капуста

Что понадобится

500 г капусты, 100 г моркови, 250 мл воды, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки уксуса 9%, 2 ст. ложки масла, 2 ч. ложки соли, 2 ст. ложки сахара.

Морковь натрите на терке, а капусту нашинкуйте. Нагрейте воду, добавьте в кипяток соль, масло и сахар, размешайте. Залейте овощи рассолом, оставьте в таком виде на 12 часов в холодильнике.

Красный лук

Что понадобится

300 г красного лука, 200 г воды, 50 мл яблочного уксуса 6%, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара,10 г укропа.

Очистите лук, нарежьте его полукольцами. Слегка подогрейте воду, добавьте сахар, соль и уксус. Залейте лук жидкостью. Поставьте в холодильник на час, после чего извлеките лук из маринада и посыпьте его измельченным укропом.

Шампиньоны

Что понадобится

500 г грибов, 100 мл воды, 3 ст. ложки масла, 2 ст. ложки уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, 2 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 6 горошин черного перца, 2 лавровых листа.

Нагрейте воду, добавьте специи, уксус и лавровый лист. Поместите в рассол грибы, готовьте их в течение 10 минут, не забывайте помешивать. Добавьте очищенный чеснок, выключите огонь и дайте остыть. Шампиньоны должны настояться в холодильнике 4 часа, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова первый раз попробовала приготовить “Калейдоскоп” без грибов, но чувствовалось, что именно их не хватает. Закуску лучше делать с запасом, увеличивая количество ингредиентов в два раза. Маринованные овощи прекрасно хранятся в холодильнике.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Сытнее драников, проще беляшей: сибирские «журунчики» из картофеля с фаршем на сковороде - вкуснотища

Пирог из творога и изюма: нежный внутри, румяный сверху и из самых простых продуктов — вкуснота к чаю

До одури вкусные: жарю ароматные гренки без молока — завтрак с золотистой корочкой за 10 минут