Всем плодовым деревьям до 25 ноября: защищаю стволы 3 способами — и мороз с грызунами не доберутся до коры

Что нужно сделать с плодовыми деревьями до 25 ноября

В ноябре еще можно защитить деревья от зимних проблем. В холодное время года саженцы страдают из-за мышей, зайцев и перепад температур. Каждое десятое плодовое дерево не переживает зиму, поэтому важно обеспечить защиту.

Сроки укрытия сада

Лучше всего провести работу до 25 ноября, иначе потом будет слишком холодно. Важно успеть до особой активности грызунов, иначе они уже повредят корни деревьев. Проверять укрытия необходимо хотя бы раз в месяц.

Способы защиты саженцев

Спанбонд , имеющий плотность 50 г/м2. Такой материал способен служить несколько сезонов, он является легким и дышащим. Одного рулона хватит на 50 деревьев. Начинать обматывать ствол следует снизу вверх, при этом важно один край материала заглубить в грунт, что точно защитит корни.

, имеющий плотность 50 г/м2. Такой материал способен служить несколько сезонов, он является легким и дышащим. Одного рулона хватит на 50 деревьев. Начинать обматывать ствол следует снизу вверх, при этом важно один край материала заглубить в грунт, что точно защитит корни. Еловый лапник . На этот материал не придется тратиться. Ветки нужно укладывать иголками вниз, после чего закреплять их шпагатом. Лапник не только колется, но и содержит фитонциды, которые отпугивают мышей.

. На этот материал не придется тратиться. Ветки нужно укладывать иголками вниз, после чего закреплять их шпагатом. Лапник не только колется, но и содержит фитонциды, которые отпугивают мышей. Мешки из полипропилена от овощей. Такие мешки нужно разрезать вдоль, после чего обернуть вокруг ствола. Материал пропускает воздух, но мыши не могут его прогрызть.

Можно использовать как один из методов, так и несколько.

Какие ошибки нельзя допускать

Следует отказаться от рубероида, полиэтилена, плотной ткани, так как через них не будет проходить воздух. Для крепления материалов нельзя использовать пластиковые жгуты, а также металлическую проволоку. Оптимальный вариант - джутовый шпагат.

Снимать защитные материалы весной следует осторожно, лучше делать это постепенно, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова для защиты деревьев использует лапник, а также деготь. Эта черная масса имеет неприятный запах, который отпугивает зайцев, мышей и прочих грызунов, при этом не вредит дереву.

Фото: Сгенерировано ИИ

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