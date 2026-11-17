В Ботаническом саду Петербурга тропический маршрут будет закрыт две недели

Почему маршрут в Ботаническом саду ушел на паузу

Ботанический сад Петра Великого временно закрыл Тропический оранжерейный маршрут — перерыв нужен для планового техобслуживания. Хорошая новость: сам сад не закрывается, и у гостей остаётся отличная альтернатива.

Что случилось и когда откроют

С 17 ноября Тропический маршрут недоступен для посетителей — в оранжереях проводят плановое техническое обслуживание. Открыть его планируют после 1 декабря.

При этом Ботанический сад работает в обычном режиме: гулять и любоваться растениями по-прежнему можно, просто по другому маршруту.

Субтропический маршрут: достойная замена

На время профилактики гостям предлагают Субтропический маршрут. Он проходит по оранжереям с растениями из Африки, Америки, Японии, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

В экспозиции — цитрусовые, камелии, азалии и другие эффектные виды. Экскурсии проводят со вторника по воскресенье с 11:00 до 16:00 — удобно вписать в дневной план.

Тропики никуда не исчезают — они просто берут короткую паузу, чтобы дальше радовать гостей в лучшем виде. А пока есть шанс открыть для себя другую часть коллекции и взглянуть на привычные растения под новым углом.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Ленинградской области создали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону.