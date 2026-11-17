Три очень вкусных сорта моркови - слаще конфет, крупные, сочные: каждый корнеплод по 200 г
По словам опытного агронома Ксении Давыдовой, очень важно то, какой сорт вы выбрали для посадки. Уход второстепенен, если сорт подобран неправильно.
Сорт "Детская сладкая"
Если вы из тех, кто предпочитает все лето есть морковь в сыром виде и давать корнеплод детям, выбирайте сорт "Детская сладкая". Этот сорт любят за высокое содержание сахаров и почти полное отсутствие грубой сердцевины. Корнеплоды цилиндрические, до 20 см, весом до 200 г. С квадратного метра можно собрать до 8 кг.
Сорт "Маэстро F1"
Гибрид хорош тем, что сохраняет сладость даже после долгого хранения. Сахаристость — около 7%. Урожайность — 4–5 кг с квадратного метра. Корнеплоды не трескаются, а растения спокойно переносят переменчивую погоду. Отличный вариант для свежих салатов и переработки.
Император: на зиму
Крупные, ровные корнеплоды с плотной мякотью и тонкой сердцевиной. Долго остаются сочными, не рыхлеют. Урожайность — около 4 кг с квадратного метра. Но есть нюанс: огородники отмечают, что плоды вырастают неравномерно — на одной грядке и гиганты, и совсем мелкие. Решите для себя, готовы ли мириться с этим ради лёжкости.
Полезные советы
- Не кормите азотом после середины июля. Азот гонит ботву в ущерб корнеплоду, и морковь получается водянистой. В июле-августе нужен калий и фосфор.
- Поливайте равномерно. Резкие перепады от засухи к болоту делают корнеплоды водянистыми и провоцируют растрескивание.
- Используйте золу и бор. Народный рецепт с форумов: 300–400 г просеянной золы на 10 л воды плюс чайная ложка борной кислоты, растворённой отдельно в горячей воде. Смешать, дать отстояться и полить междурядья вечером после основного полива. Зола даёт калий и фосфор, бор помогает их усвоить и улучшает форму корнеплода.
- Проверьте почву. Если земля тяжёлая, добавьте ведро песка на квадратный метр перед посадкой — морковь вырастет ровной, без искривлений.