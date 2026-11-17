Как молодежь знакомится с производством

В 2026 году более 1,6 тысячи молодых петербуржцев побывали на промышленных предприятиях города — и это не просто экскурсии, а реальный шанс увидеть профессию изнутри.

Центр занятости населения организует такие туры, чтобы школьники и студенты могли примерить на себя разные специальности и понять, где им будет интересно работать.

Куда водят молодёжь: крупные площадки и новые маршруты

За год провели 84 профориентационных тура при участии 18 районных кадровых центров. В списке площадок — серьёзные предприятия: «Адмиралтейские верфи», завод «Звезда», «Компрессор», «Штурманские приборы», «Светлана‑Электронприбор».

Новинкой года стал Императорский фарфоровый завод: его посетили 15 одиннадцатиклассников из школы № 337. Им показали полный цикл производства — от подготовки массы и литья до обжига, росписи и декорирования, а ещё познакомили с работой формовщиков, модельщиков и художников.

Зачем нужны такие экскурсии

Цель программы — показать молодёжи рабочие и технические специальности без прикрас: с условиями труда, реальными задачами и перспективами.

Это особенно важно с учётом прогноза до 2032 года: обрабатывающей промышленности Петербурга понадобится более 103 тысяч специалистов. На том же фарфоровом заводе свыше 80 % вакансий — именно рабочие профессии, и экскурсии помогают развеять стереотипы о них.

Такие экскурсии — это не просто прогулка по цехам, а практичный способ примерить профессию и понять, подходит ли она именно вам. И чем раньше получится это проверить, тем увереннее будет выбор будущей специальности.

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