Колбасу в магазине больше не покупаю: курица + полторашка = 1,5 кг домашней ветчины, нежная и сочная

Как приготовить домашнюю ветчину из курицы

Сейчас в магазинах сложно найти натуральную колбасу или ветчину, поэтому лучше приготовить мясную нарезку самостоятельно. Для этого даже не придется использовать ветчинницу и прочие профессиональные приспособления.

Для домашней ветчины понадобится тушка курицы, желатин и пустая пластиковая бутылка объемом 1,5 литра. Из этих ингредиентов можно сделать целый батон колбасного изделия.

Ингредиенты

Куриная тушка - 2 кг; желатин быстрорастворимый - 25 г; чеснок - 2 зубчика; соль - ½ чайной ложки; сладкая паприка и черный перец - по вкусу; мускатный орех - 1 щепотка.

Как готовить

Куриную тушку заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения. Убираем пену, готовим на небольшом огне в течение 1 часа. Для варки можно использовать луковицу и лавровый лист.

После этого курицу остужаем, отделяем мясо от костей и нарезаем его небольшими кусками.

Рекомендация: для придания розового оттенка понадобится свекольный сок. Достаточно всего одной столовой ложки.

Как собирать батон

В стакан горячего бульона всыпаем желатин, размешиваем и вливаем в миску, где лежит мясо. Добавляем измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешиваем мясную массу.

У бутылки из пластика срезаем верхнюю часть, укладываем мясо внутрь. Важно размещать его плотно, иначе останутся воздушные карманы. Накрываем открытый срез бутылки пленкой и убираем ветчину в холодильник на ночь. Достать мясное изделие очень просто - для этого достаточно разрезать бутылку, сообщает sakhaday.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пользовалась этим рецептом несколько раз. Теперь автор не покупает магазинную ветчину, ведь ее так просто сделать в домашних условиях. Большое внимание необходимо уделить чистоте бутылки. Перед использованием ее нужно вымыть и высушить. Никакой влаги в ней оставаться не должно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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