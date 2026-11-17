Воссозданную мерную икону разместят у захоронения Павла I в Петропавловском соборе

Это не просто музейная новость, а маленький исторический мост через столетия

17 ноября в Петропавловском соборе появится особый экспонат — воссозданная мерная икона Павла I в резном золочёном киоте. Событие приурочено к 230‑летию со дня восшествия императора на престол.

Оригинал, созданный вскоре после рождения Павла, долгие годы хранился в соборе, но в ХХ веке был утрачен.

Как создавали и зачем нужны мерные иконы

Мерные иконы писали ко дню крещения детей из правящей семьи — традиция была распространена в XVII–XVIII веках. Их главная особенность — размеры совпадали с ростом и шириной плеч новорождённого, а на полотне изображали тезоименного святого.

Такой образ становился личной святыней и семейной реликвией, связывая человека с небесным покровителем с первых дней жизни.

Судьба оригинала и история воссоздания

Икону Павла I написали сразу после его рождения, а в 1826 году торжественно перенесли в Петропавловский собор. В ХХ веке образ был утрачен — следы его затерялись среди бурных перемен эпохи.

Новую версию создал в марте 2026 года Дмитрий Мироненко, руководитель иконописно‑реставрационной мастерской Александро‑Невской Лавры. Мастер опирался на архивные данные и каноны того времени, чтобы максимально точно передать дух оригинала.

Возвращение иконы — повод взглянуть на привычную экскурсию по‑новому: не просто пройтись по залам, а увидеть в деталях живую связь времён.

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