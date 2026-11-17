Почти 400 млн рублей выделят на реставрацию крыши Михайловского замка в Петербурге

Что именно предстоит сделать

Михайловский замок на Садовой улице ждёт серьёзное обновление — Русский музей ищет подрядчика для реставрации крыши.

На работы готовы выделить почти 400 миллионов рублей, а следить за каждым этапом будет КГИОП: статус объекта культурного наследия федерального значения не допускает ни малейших отступлений от норм.

Что планируют сделать и сколько это стоит

Основная часть бюджета — свыше 271 миллиона рублей — пойдёт на восстановление кровли и чердачных помещений. Речь не о косметическом ремонте: специалистам нужно привести в порядок сложную конструкцию исторического здания, сохранив его облик.

Тендер уже размещён на портале госзакупок, и сейчас идёт отбор подрядчика, который сможет справиться с такой ответственной задачей.

Почему контроль особенно строгий

Поскольку Михайловский замок — объект культурного наследия федерального значения, любые работы проходят под надзором КГИОП.

Комитет следит за соблюдением технологий, материалов и даже мелких деталей: ведь речь идёт не просто о крыше, а о части архитектурного наследия Петербурга. Такой подход гарантирует, что реставрация не навредит исторической ценности здания.

Реставрация памятников — процесс неторопливый, но именно так удаётся сохранить их на десятилетия вперёд. И чем внимательнее город следит за каждым шагом, тем надёжнее результат.

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