Мели, «Емеля», твоя неделя: огурцы этого сорта будете собирать ящиками — никаких вялых кончиков

Хрустящие и урожайные огурцы

Сорт огурцов «Емеля» демонстрирует высокий потребительский спрос на российском рынке. Культура отличается универсальностью: пригодна для выращивания в любом регионе страны как в защищенном, так и в открытом грунте.

Данный партенокарпический гибрид характеризуется коротким сроком созревания — первый урожай готов к сбору через полтора месяца после посева. Продуктивность достигает 15 кг с одного куста. Плоды имеют товарный вид, длину до 15 см, плотную мякоть без пустот и тонкую бугорчатую кожицу.

Вкусовые показатели соответствуют высоким стандартам качества, горечь в плодах полностью отсутствует.

К ключевым преимуществам сорта относятся хладостойкость и генетическая устойчивость к основным патогенам, включая корневую гниль и оливковую пятнистость.

Фото сгенерировано ИИ

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