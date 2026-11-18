Яйцо, кефир и щепотка соли: пеку пышные лепешки на сковороде за 15 минут — на замену магазинному хлебу

Как приготовить вкусные лепешки дома

Если хлеб закончился в самый неподходящий момент, приготовьте пышные лепешки – времени на готовку уйдет меньше, чем на поход в магазин.

Ингредиенты

Вам потребуются:

кефир комнатной температуры – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

просеянная пшеничная мука – 320-250 г;

соль – 0,5 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

растительное масло без запаха – 2 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой емкости перемешайте кефир с содой и оставьте на 2 минуты – пойдет реакция и появятся пузырьки. После этого взбейте яйцо, добавьте соль, сахар и масло и все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Начинайте постепенно добавлять муку. Тесто должно быть нежным и мягким, немного липнущим к рукам. Замешайте «колобок» и оставьте его на 5 минут под полотенцем.

Разделите тесто на 6-8 одинаковых частей, скатайте их в шарики. Присыпьте стол мукой и раскатайте лепешки толщиной 5-7 мм.

Сковорода должна быть толстостенной, сухой и разогретой. Выпекайте лепешки по 1,5-2 минуты с каждой стороны до появления румяности и пузырей. Каждую готовую лепешку смазывайте сливочным маслом и складывайте стопкой.