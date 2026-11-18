Заливной пирог с пекинкой: будет съеден в мгновение ока — сытное угощение для всей семьи

Этот пирог придется по вкусу всем без исключения

Представляем вашему вниманию рецепт домашней выпечки, подходящей для семейного чаепития или в качестве полноценного приема пищи. Пирог отличается простотой приготовления, не требующей длительного замеса теста, при этом результат неизменно демонстрирует высокое качество.

Ингредиенты:

Яйца — 5 шт.;

пекинская капуста — 300 г;

зелень — 0,5 пучка;

кефир — 500 мл;

мука — 350 г;

сахарный песок — 1 щепотка;

соль — по вкусу;

сода — 1 ч. л. (без горки);

сливочное масло — для смазывания формы.

Технология приготовления

Отварите три яйца до готовности, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубитами.

Тонко нашинкуйте пекинскую капусту и измельчите зелень. Соедините подготовленные ингредиенты с вареными яйцами и добавьте соль по вкусу.

В отдельной емкости взбейте два сырых яйца с кефиром, добавив щепотку соли, сахарный песок и соду.

Постепенно введите муку и вымешивайте смесь до получения однородной консистенции без комочков. Итоговая масса должна иметь среднюю густоту.

Смажьте форму сливочным маслом и залейте в неё половину объема теста. Равномерно распределите начинку и аккуратно покройте её оставшимся тестом.

Выпекайте изделие в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут до появления золотистой корочки.

Фото сгенерировано ИИ

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