Заливной пирог с пекинкой: будет съеден в мгновение ока — сытное угощение для всей семьи
Представляем вашему вниманию рецепт домашней выпечки, подходящей для семейного чаепития или в качестве полноценного приема пищи. Пирог отличается простотой приготовления, не требующей длительного замеса теста, при этом результат неизменно демонстрирует высокое качество.
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.;
- пекинская капуста — 300 г;
- зелень — 0,5 пучка;
- кефир — 500 мл;
- мука — 350 г;
- сахарный песок — 1 щепотка;
- соль — по вкусу;
- сода — 1 ч. л. (без горки);
- сливочное масло — для смазывания формы.
Технология приготовления
Отварите три яйца до готовности, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубитами.
Тонко нашинкуйте пекинскую капусту и измельчите зелень. Соедините подготовленные ингредиенты с вареными яйцами и добавьте соль по вкусу.
В отдельной емкости взбейте два сырых яйца с кефиром, добавив щепотку соли, сахарный песок и соду.
Постепенно введите муку и вымешивайте смесь до получения однородной консистенции без комочков. Итоговая масса должна иметь среднюю густоту.
Смажьте форму сливочным маслом и залейте в неё половину объема теста. Равномерно распределите начинку и аккуратно покройте её оставшимся тестом.
Выпекайте изделие в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут до появления золотистой корочки.
Фото сгенерировано ИИ
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