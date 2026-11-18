Мужа не зову, точу сама — мои ножи острее бритвы: режут даже бумагу

У вас часто ножи перестают резать хорошо? У меня каждые пару недель.

Постоянно подключать мужа нет возможности. К тому же, бывают моменты, когда острый нож нужен срочно, а Нож нужно заточить прямо сейчас, а под рукой ни камня, ни точилки? На кухне или в поездке выручают подручные средства. Но это экстренная мера, а не замена нормальному уходу.

Керамическая кружка

Переверните кружку вверх дном. На дне большинства керамических чашек есть шершавый неглазурованный ободок — это и есть абразив. Поставьте кружку на влажное полотенце, чтобы не скользила. Приложите лезвие под углом 15–20 градусов и проведите от основания к кончику 5–10 раз с каждой стороны. Не давите сильно: равномерность важнее силы. Кружка поправляет кромку, но не заменяет полноценную заточку.

Наждачка и пилочка

Мелкозернистая наждачная бумага работает по тому же принципу. Положите лист на твёрдую поверхность и проведите лезвием под тем же углом. Пилочка для ногтей тоже подойдёт.

Полезный совет: наклейте наждачку на деревянный брусок двусторонним скотчем — получится импровизированный брусок, который не скользит и держит форму.

Про нож о нож и стекло: осторожно

Способ «точить один нож об другой» работает только если использовать обух второго ножа, а не лезвие. Лезвие о лезвие портит оба. Автомобильное стекло и осколки — тоже крайний вариант: риск порезаться высок, а для дорогих ножей, керамических и с зубчиками эти методы противопоказаны.

Вывод

Подручные средства выручают, когда точилки нет рядом. Но не превращайте это в привычку: регулярная заточка о кирпич или стекло постепенно испортит лезвие. После любого экстренного способа промойте и вытрите нож, чтобы снять металлическую пыль.