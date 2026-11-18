Умеренное тепло и дожди задержатся в Петербурге — синоптики не обещают перемен

Чего ждать от погоды сегодня

В среду Петербург останется под влиянием мягкого, но сырого циклона — синоптики обещают дожди и температуру чуть выше нуля. Зимняя картина городу пока не грозит: воздух держится в плюсе, а небо остаётся облачным с редкими просветами.

Прогноз по часам и параметрам

По данным Северо‑Западного гидрометцентра, 18 ноября в городе будет облачно с прояснениями, в течение суток пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит +2…+4 °C, днём — около +3…+5 °C.

Ветер умеренный, юго‑восточного и южного направления. Атмосферное давление продолжит медленно снижаться — такой фон типичен для затяжной осенней сырости.

Почему ощущается холоднее, чем показывает градусник

Из‑за высокой влажности даже плюсовые значения могут казаться заметно прохладнее. К тому же ветер добавляет дискомфорта, а мокрый асфальт и капли с крыш усиливают ощущение промозглости.

Именно поэтому одежда «по температуре» нередко оказывается недостаточной — важен слой, который защищает от влаги и ветра.

Погода в городе остаётся типично петербургской — сырой и переменчивой. Если держать под рукой зонт и одеваться с запасом на влажность, день пройдёт спокойно, даже если небо не порадует солнцем.

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