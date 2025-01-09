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Хотела стать стройной и богатой, но потеряла 3 млн рублей: уроки от гадалки из Нижегородской области

9 января 2025 23:31
Женщины гадают
Хотела стать стройной и богатой, но потеряла 3 млн рублей: уроки от гадалки из Нижегородской области
Городовой ру

Денег нет, но запас на боках остался.

История 31-летней Ольги из Ленобласти звучит как сценарий для черной комедии. Она не только поверила в магическое похудение, но и доверилась гадалке больше, чем врачам, тренерам и даже пластическим хирургам. Что из этого вышло? Давайте посмотрим.

Колода карт за 4 тысячи и другие «инвестиции»

Началось все в 2020 году, когда Ольга решила, что жизнь нужно срочно менять, но вместо спортзала выбрала... гадалку из Нижегородской области. Анастасия, 29-летняя мастерица тонкого плана, продала Ольге колоду карт за 4 тысячи рублей. Уже на этом этапе тренеры из ближайшего фитнес-клуба могли бы нервно сглотнуть: их услуги стоят дешевле, а результат — вполне осязаемый.

Но Ольга решила идти до конца. Ее не смутило ни отсутствие реальных изменений, ни внезапно всплывшие «обряды на улучшение благосостояния». На пути к идеальному телу и миллионам девушка даже отправила гадалке свои золотые украшения. Наверное, чтобы падкие на драгметалл потусторонние силы лучше работали.

3 миллиона на «тонкий план»

За четыре года Ольга отдала гадалке более 3 миллионов рублей. Эта сумма могла бы оплатить:

  • Абонементы в лучший спортзал Ленобласти на 10 лет вперед.
  • Курс процедур у топового пластического хирурга.
  • Достаточное количество брокколи и авокадо для правильного питания до старости.

Но нет. Ольга предпочла верить, что карты и обряды работают лучше, чем тренировки, диета и упорный труд.

Когда магия не сработала

В сентябре 2024 года Ольга вдруг поняла, что все это время ее деньги уходили не на стройность и богатство, а в карман ловкой мошенницы. Общая сумма ущерба составила 3 218 021 рубль. Разочарованная, но, увы, все еще с лишним весом, девушка обратилась в полицию, пишет источник.

Чему нас учит эта история?

Если вам предлагают магическое похудение или обряды на богатство, задумайтесь: разве вы не заслуживаете большего? Например, адекватного врача-диетолога или хотя бы членства в фитнес-клубе. Ольга, к сожалению, потратила деньги и время на иллюзии, вместо того чтобы инвестировать их в реальное изменение жизни.

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Автор:
Максакова Яна
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