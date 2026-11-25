Из буханки «Бородинского», селёдки и свёклы собираю закуску как со звездой Мишлен - красиво и вкусно

Как приготовить эффектную закуску на Новый год

В качестве закуски на праздничный стол можно подать башенки из бородинского хлеба, свекольного мусса, селедки и горчицы. Блюдо имеет знакомый вкус, но смотрится более эффектно.

Что понадобится

10 ломтиков бородинского хлеба, 180 г творожного сыра, 1 свекла, 200 г филе слабосоленой селедки, 2 чайные ложки горчицы в зернах, микрозелень - по вкусу.

Как готовить

Из каждого ломтика бородинского хлеба вырежьте кружочки, диаметр которых составляет 5 см. Нагрейте их на сухой сковородке и дайте остыть.

Сварите свеклу, остудите и почистите. Нарежьте на несколько частей, переложите корнеплод в блендер. Добавьте творожный сыр и измельчите до мусса. Выложите свекольную массу в кондитерский мешок.

Сельдь очистите, разделайте на филе, нарежьте ломтиками. Хлебные кружки поместите на блюдо, украсьте их порцией мусса и сверху разместите ломтик сельди. Для украшения используется зернистая горчица и микрозелень, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова считает эту закуску одной из самых удачных для праздника. В качестве украшения автор не использует горчицу и микрозелень, а добавляет измельченный зеленый лук. Сделать вкус свеклы более насыщенным получится, если запечь ее в духовке, а не сварить.

Фото: Сгенерировано ИИ

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