Готовлю тончайшее эластичное тесто на кипятке из 4 ингредиентов — вареники и пельмени никогда не разварятся

Идеальное тесто для вареников и пельменей

Качество пельменей и вареников напрямую зависит от используемого теста, которое должно обладать эластичностью, прочностью при варке, а также высокими вкусовыми свойствами. Предлагаем вашему вниманию оптимальный рецепт заварного теста, состоящий из четырех базовых ингредиентов.

Для приготовления потребуется:

350 мл кипятка,

700 г муки,

100 г сливочного масла,

соль по вкусу.

Технология приготовления

Предварительно просейте муку для насыщения её кислородом и устранения комков. Подготовьте кипяток, добавив в него соль. Постепенно вводите горячую жидкость в муку, одновременно добавляя растопленное сливочное масло. Замесите тесто до однородной консистенции и выдержите его в холодильнике не менее 20 минут перед дальнейшим использованием.

Полученное заварное тесто готово к использованию для лепки пельменей и вареников, так как оно универсально сочетается с любыми видами начинок. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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