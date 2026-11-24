Добавьте к муке 2 столовые ложки этого продукта — пышность теста сравнится с облаком: лайфхак
Процесс приготовления универсального дрожжевого теста требует соблюдения определенных технологических нюансов для достижения нежной текстуры и необходимого объема готового изделия. Для получения качественного результата с первого раза стоит добавить в состав манку.
Ингредиенты:
- вода — 250 мл,
- мука — 300 г,
- манка — 2 ст. л., сахар — 2 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- дрожжи — 10 г,
- растительное масло — 4 ст. л.
Технология приготовления:
Смешайте дрожжи с сахаром, залейте теплой водой и оставьте на 20 минут. Затем введите остальные ингредиенты, тщательно вымешивая массу до полной однородности. Оставьте тесто для расстойки под пленкой или полотенцем на 1 час, после чего приступайте к формированию изделий.
Добавление манки позволяет скорректировать влажность теста, обеспечивая ему необходимую эластичность и пористость.
Выпечка сохраняет свою воздушную текстуру даже после полного остывания. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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