Добавьте к муке 2 столовые ложки этого продукта — пышность теста сравнится с облаком: лайфхак

Секрет идеального теста

Процесс приготовления универсального дрожжевого теста требует соблюдения определенных технологических нюансов для достижения нежной текстуры и необходимого объема готового изделия. Для получения качественного результата с первого раза стоит добавить в состав манку.

Ингредиенты:

вода — 250 мл,

мука — 300 г,

манка — 2 ст. л., сахар — 2 ч. л.,

соль — по вкусу,

дрожжи — 10 г,

растительное масло — 4 ст. л.

Технология приготовления:

Смешайте дрожжи с сахаром, залейте теплой водой и оставьте на 20 минут. Затем введите остальные ингредиенты, тщательно вымешивая массу до полной однородности. Оставьте тесто для расстойки под пленкой или полотенцем на 1 час, после чего приступайте к формированию изделий.

Добавление манки позволяет скорректировать влажность теста, обеспечивая ему необходимую эластичность и пористость.

Выпечка сохраняет свою воздушную текстуру даже после полного остывания. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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