Смешиваю копченую сельдь с творогом: получаю пикантную закуску на Новый год - Огненная Коза оценит
Опубликовано: 24 ноября 2026 09:01
Намазка из копченой сельди, творога и сметаны – отличный вариант для праздничного стола.
Готовится быстро и просто, на вкус – насыщенная с рыбными нотками. Можно намазывать массу на хлеб или пустить на бутерброды.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- творог жирностью 9% – 250 г;
- филе сельди горячего копчения – 150 г;
- сметана жирностью 25% – 125 мл;
- яйца – 2 шт.;
- свежий укроп – 10 г;
- соль – щепотка при необходимости (сельдь и так соленая).
Способ приготовления
Очистите сельдь от кожи и косточек. Сваренные вкрутую яйца очистите и вместе со сметаной и творогом поместите в блендер – масса должна стать однородной. Отдельно измельчите сельдь – или до однородности, или оставив маленькие кусочки, как вам хочется.
Добавьте сельдь и творожную массу в одну емкость, туда же – мелко нарезанный укроп, и перемешайте.
Подавать на стол следует с ломтиками ржаного хлеба.
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