Смешиваю копченую сельдь с творогом: получаю пикантную закуску на Новый год - Огненная Коза оценит

Намазка из копченой сельди, творога и сметаны – отличный вариант для праздничного стола.

Готовится быстро и просто, на вкус – насыщенная с рыбными нотками. Можно намазывать массу на хлеб или пустить на бутерброды.

Ингредиенты

Вам потребуются:

творог жирностью 9% – 250 г;

филе сельди горячего копчения – 150 г;

сметана жирностью 25% – 125 мл;

яйца – 2 шт.;

свежий укроп – 10 г;

соль – щепотка при необходимости (сельдь и так соленая).

Способ приготовления

Очистите сельдь от кожи и косточек. Сваренные вкрутую яйца очистите и вместе со сметаной и творогом поместите в блендер – масса должна стать однородной. Отдельно измельчите сельдь – или до однородности, или оставив маленькие кусочки, как вам хочется.

Добавьте сельдь и творожную массу в одну емкость, туда же – мелко нарезанный укроп, и перемешайте.

Подавать на стол следует с ломтиками ржаного хлеба.