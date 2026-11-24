Все смешала, положила в форму – и в духовку: бомбическая ленивая паста за 30 минут

Рецепт на скорую руку

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления «ленивой пасты» для семейного ужина, не требующий значительных затрат времени и усилий.

Ингредиенты:

Макароны — 200 г;

Крем-сыр — 100 г;

Твердый сыр — 10 г;

Молоко — 400 мл;

Томатная паста — 1 ч. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Выложите макароны в форму для запекания и залейте молоком. Добавьте томатную пасту, крем-сыр и приправы, после чего равномерно посыпьте блюдо тертым твердым сыром.

Запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Борщ по этому рецепту получится ярко-малиновым: продвинутые хозяйки готовят секретную зажарку — лайфхак.

Маринованная сельдь: секретный способ продвинутых поваров — вкуснее красной рыбы.