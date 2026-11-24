Все смешала, положила в форму – и в духовку: бомбическая ленивая паста за 30 минут
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления «ленивой пасты» для семейного ужина, не требующий значительных затрат времени и усилий.
Ингредиенты:
- Макароны — 200 г;
- Крем-сыр — 100 г;
- Твердый сыр — 10 г;
- Молоко — 400 мл;
- Томатная паста — 1 ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Выложите макароны в форму для запекания и залейте молоком. Добавьте томатную пасту, крем-сыр и приправы, после чего равномерно посыпьте блюдо тертым твердым сыром.
Запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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