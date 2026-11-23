Борщ по этому рецепту получится ярко-малиновым: продвинутые хозяйки готовят секретную зажарку — лайфхак

Секреты вкусного борща

Процесс приготовления борща может показаться сложным для начинающих кулинаров, так как блюдо требует соблюдения технологии для достижения оптимальных вкусовых качеств и сохранения насыщенного цвета.

Для достижения результата необходимо придерживаться установленного алгоритма. В первую очередь следует подготовить мясной бульон, после чего извлечь мясо, разделить его на порционные фрагменты и вернуть в емкость. Затем добавить нашинкованную капусту и картофель, отваривая до полной готовности.

Параллельно осуществляется подготовка пассеровки: на разогретой сковороде с маслом необходимо обжарить тертую свеклу, морковь, нарезанный лук и измельченный чеснок.

По достижении овощами мягкой консистенции следует добавить столовую ложку уксуса, томатную пасту (или кетчуп), а также специи, соль и сахар. После загустения зажарку необходимо ввести в кипящий бульон.

Затем следует тщательно перемешать содержимое, довести до кипения, отключить нагрев и плотно накрыть крышкой. Блюду необходимо дать настояться в течение тридцати минут перед подачей.

Благодаря сокращенному времени термической обработки свеклы в бульоне сохраняется насыщенный цвет готового блюда. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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